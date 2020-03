Coronavirus Panama, morta ragazzina di 13 anni Coronavirus Panama, morta ragazzina di 13 anni. E' una delle vittime più giovani al mondo.

Le persone contagiate da Coronavirus, sono arrivate ad un numero molto elevato ed insieme a loro, ci sono stati anche moltissimi decessi. Questa Pandemia non riguarda solamente l’Italia, ma ormai tutto il mondo. A Panama, in centroamerica, la scorsa domenica, è morta una ragazzina di soli 13 anni.

Un evento drammatico che ha sconvolto tutta la popolazione, poiché è una delle vittime più giovani al mondo, che ha colpito il Covid 19 e che non è riuscita a sopravvivere.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, la triste notizia è arrivata proprio durante l’ultima conferenza stampa, che c’è stata nella giornata di oggi, lunedì ventitre marzo.

Sembrerebbe che fosse ricoverata nell’ospedale pediatrico della capitale, chiamato Hospital de Especialidades Pediàtricas, da diverso tempo, ma il suo decesso è del tutto anomalo.

Questo perché, secondo alcuni studi, il Covid 19, colpisce solo l’uno per cento dei minori e soprattutto nei bambini, ha un tasso di mortalità molto basso.

La conferma di questo tragico decesso è stata evidenziata nella conferenza stampa di oggi ed insieme a questa bimba, ha perso la vita anche un signore di novantadue anni, che era ricoverato all’ospedale Nelson Collado di Herrera.

Gli esperti medici del posto, a causa di tutto ciò che sta accadendo nel mondo, hanno voluto avvisare tutta la popolazione di fare attenzione e di seguire tutte le precauzioni che sono state richieste, perché il Covid 19 non colpisce solo le persone anziane o con altre patologie, ma può colpire chiunque.

In questo momento è fondamentale rispettare delle semplici regole, per evitare il contagio. Come per esempio: lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto in caso di sintomi, non andare in ospedale o negli studi medici, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenze.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.

Fonte: The Guardian