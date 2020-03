Coronavirus, parla il Ministro Azzolina sulla riapertura delle scuole Coronavirus: ma le scuole quando riapriranno? Parla il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina

Sono in molti i genitori, ma anche gli alunni, che si stanno chiedendo quando potranno tornare a scuola e riprendere gli studi. I bambini si stanno domandando quando potranno rivedere i propri amichetti e tornare ad abbracciarli e a giocare con loro. Al contrario delle voci che stanno girando tra genitori, attraverso le applicazioni di messaggistica, non è stata stabilita ancora nessuna data. Ecco quanto ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina:

“Penso che si andrà nella direzione che ha detto il presidente Conte, di prorogare la data del 3 aprile, ma in questi giorni invito tutti alla massima responsabilità. Non è possibile dare un’altra data per l’apertura delle scuole, tutto dipende dall’evoluzione di questi giorni, dallo scenario epidemiologico. Riapriremo le scuole solo quando avremo la certezza di assoluta sicurezza”.

Come già aveva già ribadito più volte, Lucia Azzolina ha sottolineato il fatto che il Ministro delle Istruzioni non può decidere da solo di chiudere le scuole:

“È stata approvata una norma che prevede che il dirigente scolastico può organizzarsi a distanza. È stato chiesto perché il Ministro dell’Istruzione non chiude le scuole. Potrà sembrare strano, ma non può, non ha il potere. La scuola fa parte della Pubblica Amministrazione, il Ministro può mandare una nota ed iniziare un confronto, per far sì che la norma favorisca ancora di più il lavoro agile, riducendo quindi a nulla, la presenza del personale scolastico nelle scuole”.

Il Ministro Lucia Azzolina, durante l’ultima diretta, pubblicata sul suo profilo ufficiale, ha anche spiegato che la scuola non deve assolutamente fermarsi e che deve continuare ad esserci la didattica a distanza. Ha parlato anche della decisione della “solidarietà a distanza”, per tutte quelle famiglie che non hanno internet, che potranno usufruire di giga illimitati. Ecco di seguito la diretta sopra citata: