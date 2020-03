Coronavirus, parla Wilma Ghia un’amica di Piero Chiambretti: “Sta combattendo” Wilma Ghia ci racconta la situazione di Piero Chiambretti e il dolore per la perdita di sua madre

La notizia del ricovero di Piero Chiambretti è arrivata lo scorso 17 marzo. Ebbene sì, il presentatore ha contratto il Coronavirus, così come anche sua madre Felicita. La donna era stata ricoverata pochi giorni dopo. Entrambi si trovavano nel’ ospedale San Mauriziano di Torino, al momento Piero Chiambretti si trova ancora in ospedale. Ci racconta di lui Wilma Ghia, una sua carissima amica.

Wilma ha dichiarato in un’intervista a “Di Più”:

“Combatte è in ospedale, l’ultimo messaggio è stato ‘combatto’. Prego per lui, mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia.”

L’amica di Piero Chiambretti parla anche della mamma del presentatore Felicita e, ricorda con discrezione, ma in preda al dolore, la disperazione della donna di non poter vedere suo figlio, pur trovandosi nel suo stesso ospedale:

“Se era felice suo figlio, era felice anche lei, aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero. Per Chiambretti, aver perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare! Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro” ricorda la donna.

Riguardo ai possibili contatti pericolosi che Piero Chiambretti avrebbe potuto avere, non risultano quarantene speciali disposte da Mediaset. Serena Grandi in un’intervista rilasciata ad Adnkronos ha dichiarato:

“Sono stata da Piero Chiambretti per ben due volte. Ci siamo abbracciati e baciati e in attesa di capire che tipo di protocollo devo adottare mi metto in auto quarantena. Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. E sono preoccupata, ma per ora sto benissimo“.

Per quanto riguarda gli spostamenti successivi al loro incontro e alle ipotesi di contatti infetti, Serena Grandi ha aggiunto:

“Ora che ci penso dopo essere stata ospite da lui ho avuto una brutta febbre e tosse durata solo qualche giorno. E ho pensato che fosse stata causata dalla radioterapia. A cui mi sono dovuta sottoporre per un tumore al seno. Vai a sapere! …. Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da Barbara D’Urso. Speriamo che finisca tutto per il meglio”.

Le domande su cosa stia succedendo in Mediaset e i misteri sulla circolazione del virus sono ancora tanti. Speriamo sia tutto regolare e non ci siano sorprese. Questa pandemia non sta risparmiando nessuno. Confidiamo nella sanità e nel tempo. Ma soprattutto rispettiamo le regole.