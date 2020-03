Coronavirus, paziente positivo si è tolto la vita Coronavirus, paziente positivo al test si è tolto la vita. Ecco le prime ipotesi degli inquirenti..

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati e di conseguenza, ci sono stati anche tantissimi decessi. Nelle ultime ore, è venuta fuori una terribile notizia, dall’ospedale di Cremona, uno dei più colpiti per il Covid 19. Un uomo di settantatre anni, si è tolto la vita.

Un evento terribile, che ha sconvolto tutta la comunità. I carabinieri ora, stanno indagando su questa vicenda e soprattutto per capire le motivazioni dietro quel gesto.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche nelle ultime ore, il fatto è accaduto nella notte tra lunedì ventitre e martedì ventiquattro.

L’uomo è risultato positivo al test ed era ricoverato in ospedale, da ormai qualche giorno. La mattina di martedì, è stato trovato il suo corpo in una dei cortili della struttura.

Sul posto è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno subito pensato ad interrogare i medici che lo tenevano in cura. Per il momento stanno cercando di indagare e capire le motivazioni dietro questo gesto. Si è buttato dal settimo piano dell’ospedale.

La prima ipotesi che hanno preso in considerazione, è che l’uomo fosse preoccupato di aver contagiato alcuni dei suoi familiari e per questo ha deciso di mettere fine alla sua vita.

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto alti ed infatti ora è fondamentale seguire il Decreto emanato dal Governo, che chiede a tutta la popolazione di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo per le necessità.

E’ importante anche seguire i consigli indispensabili, per evitare di essere contagiati: lavarsi spesso le mani, non creare assembramenti, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto, non andare negli ospedali o negli studi medici, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti per questa vicenda e sulle scoperte degli inquirenti.

