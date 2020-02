Coronavirus, perché i contagi sono di più in Italia che in altri paesi Coronavirus, ecco perché i contagi sono così tanti in Italia che negli altri paesi europei e non; la spiegazione degli esperti

Il Coronavirus fa paura e, in queste ultime ore, la popolazione inizia a preoccuparsi. Confini chiusi a chi rientra dalla Cina, controlli a tappeto eppure l’Italia i è trasformata, nel giro di 48 ore nel paese europeo con più casi. Cosa sta succedendo? Perché i contagi sono di più in Italia che in altri paesi? Ecco la spiegazione degli esperti.

Tutti se lo chiedono: com’è possibile che l’Italia, il paese europeo che più aveva alzato le difese contro il Coronavirus, tanto da essere criticato dalla Cina per la sua politica eccessiva adesso è in emergenza Coronavirus? Nel giro di 48 ore i casi accertati sono saliti a 40 e ci sono già due decessi.

Un colpo terribile per il nostro paese che in questo momento si appresta a correre ai ripari. Il terribileCoronavirus (Covid-19) fa tanto paura. La risposta è molto semplice: una volta registrato il primo caso sono partite le indagini che hanno portato alla scoperta di due focolai accertati (per adesso). Controllando le persone che sono entrate in contatto con le persone positive ai test sono stati riscontrati altri contagiati e si sono allargati i casi sospetti.

Questo, di fatto, è un bene: significa che la sanità sta facendo il suo lavoro, i casi positivi al coronavirus sono trovati velocemente e messi in quarantena. Certo, fa paura sapere che ci sono altri ancora non scoperti.

Ecco perché le indicazioni del Ministero della Salute parlano chiaro: evitare eventi pubblici, rimanere in casa e seguire le indicazioni scritte per evitare il contagio. Poche regole di igiene che possono fare, però, la differenza.

Si parla di 2 focolai ma qui bisogna andare con piedi di piombo perché potrebbero esserci altri casi ancora non scoperti. Non si parla più di casi di importazione. Adesso si parla di casi autoctoni il che significa che le persone che si sono ammalate adesso hanno manifestato i sintomi dopo diversi giorni. Un periodo di incubazione in cui, probabilmente, hanno infettato altre persone… che continuano a contagiare altri, senza saperlo.

Una situazione che rende difficile alle autorità il contenimento dell’epidemia di Coronavirus nel nostro paese.

Attualmente, infatti, l’Italia è il paese europeo con più casi accertati di Coronavirus: altri 16 casi ci sono in Germania, 12 in Francia, 9 nel Regno Unito, 2 in Spagna, 1 in Belgio, Finlandia e Svezia. Ma dobbiamo dire che gli altri paesi potrebber avere altri casi e non esserne a conoscenza mentre l’Italia potrebbe aver scoperto nel giro di poche ore tutti i casi accertati.

Torneremo con aggiornamenti…