Coronavirus, Pierpaolo Sileri, il viceministro della Salute, positivo Pierpaolo Sileri, il viceministro della Salute, è risultato positivo al tampone per Coronavirus e lo ha detto lui stesso sul suo profilo social; ecco come sta

Ci sono nuovi casi di Coronavirus ogni giorno e, sempre più spesso, sentiamo di esponenti di spicco del mondo politico, dello spettacolo o dello sport. L’ultima notizia arriva dal Viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che ha annunciato sul suo profilo Facebook di essere risultato positivo al tampone per Coronavirus e ha rassicurato tutti raccontando come pensa di aver contratto al malattia.

Il Viceministro ha detto di essere entrato in contatto con una persona risultata in seguito positiva al tampone per Coronavirus. Pierpaolo Sileri ha raccontato quel episodio rassicurando tutti sulle sue attuali condizioni di salute. Ha anche detto di aver probabilmente contratto la malattia da un sospetto positivo: “Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo. Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal Ministero della Salute”.

Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi mi sono… Gepostet von Pierpaolo Sileri am Samstag, 14. März 2020

In seguito, il viceministro ha voluto rassicurare gli amici e i familiari preoccupati per la salute della moglie, del figlio e dei suoi collaboratori:

“Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti. Io e mia moglie siamo tornati a telefonarci come all’inizio della nostra storia! e ci facciamo forza insieme. Inoltre ho attenzionato tutti miei collaboratori e le persone con cui sono venuto in contatto, sempre come da protocolli sanitari. Tutti stanno bene”.

Pierpaolo Sileri ha anche voluto fare una riflessione su quello che sta accadendo in questo momento, cercando di rimanere positivo e concentrato sul lavoro:

“Riflettevo che in questi mesi da quando è iniziata questa guerra concentrato come ero; non ho avuto il tempo di vedere cosa accadeva intorno a me inclusa la mutevole natura. Vedrò dalla finestra sbocciare il glicine per l’imminente primavera. Il mio impegno non viene assolutamente meno e continuo a lavorare da qui duramente e senza sosta”.

Roma.Grazie ad ogni cittadino responsabile. Grazie a tutti coloro che combattono questa guerra che vinceremo. Le nostre finestre ed i nostri affacci sono le migliori bacheche per comunicare la nostra forza. Gepostet von Pierpaolo Sileri am Freitag, 13. März 2020

Immancabile il ringraziamento ai medici e agli infermieri che, in questi giorni, stanno dimostrando di essere dei veri eroi che non si risparmiano cercando di salvare vite umane:

“Ancora una volta voglio ringraziare il Sistema Sanitario Nazionale, medici e infermieri che stanno dando orgoglio al nostro Paese. Grazie ad ogni cittadino”.

INSERIMENTO DEGLI SCREENING PRENATALI NON INVASIVI NELLE PRESTAZIONI EROGABILI DAL SSNL’inserimento nelle prestazioni… Gepostet von Pierpaolo Sileri am Freitag, 10. Januar 2020

Infine, il viceministro ha voluto invitare tutta la popolazione a seguire le regole e a comportarsi in maniera matura e responsabile.

“C’è una sola possibilità: essere responsabili, coraggiosi e solidali e ce la faremo tutti insieme”.

Pierpaolo Sileri non è il primo membro del governo contagiato dal Coronavirus. Prima di lui era stata la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani a risultare positiva al Coronavirus.