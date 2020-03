Coronavirus, porta a spasso il coniglio per poter uscire di casa Un uomo per poter uscire di casa porta a spasso il coniglio, questo è quello che è successo a Roma pochi giorni fa

Le parole “restate a casa” ormai riecheggiano dentro le nostre abitazioni da settimane. C’è chi prende questo ordine come una cosa seria e chi invece lo prende come un consiglio amichevole. Certo è che c’è chi pur di non rimanere a casa sta inventando qualunque cosa. Abbiamo visto testimonianze di ogni tipo.

C’è chi costringe il proprio cane a lunghe passeggiate, chi semplicemente se ne infischia , chi invece decide di comportarsi in maniera totalmente insensata. E noi siamo qui proprio per raccontarvi di questi ultimi. In particolare vogliamo riportare un episodio successo pochi giorni fa a Roma.

Il web è pieno di testimonianze foto e video, di persone che si comportano in maniera totalmente fuori di testa. Oggi è arrivata la segnalazione con tanto di foto,9* di un signore che pur di uscire di casa ha deciso di portare a spasso il proprio coniglio, armato di guinzaglio e collare. Si avete capito bene un coniglio, tipico animale abituato a vivere in cattività.

Sono tante le testimonianze di come questa quarantena stia rendendo le persone completamente pazze. Roma in particolare sembra diventata un circo. La città e i suoi dintorni sono puntellate di segnalazioni surreali. Altro esempio eclatante, che viene sempre dalla nostra capitale e la storia di una donna, che porta a spasso tutti i giorni il suo enorme maiale.

Un uomo che fa prendere aria, per le strade della città al suo pappagallo. Ogni ora succede un qualche cosa di diverso. Certo quante cose fanno sorridere, ma fanno anche riflettere e indignare. Che cosa sta succedendo agli italiani? È davvero così complicato seguire le regole.

Il momento delicato che questa pandemia ci sta facendo vivere, dovrebbe portare le persone a riflettere e ponderare ogni singola azione. La quarantena sta cominciando a giocare brutti scherzi alla sanità mentale dei cittadini.

Certo è che le azioni sconsiderate di alcuni cittadini in questo periodo cosi delicato stanno mettendo a repentaglio la vita di tutti. Quindi ancora una volta torniamo a raccomandare a tutti di restare a casa.