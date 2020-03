Coronavirus, positivo bimbo di 5 mesi Coronavirus, bimbo di 5 mesi positivo al test. Chiuso il reparto di pediatria.

Un nuovo caso di contagio da Coronavirus, è stato registrato nelle scorse ore, questa volta la vittima è un bimbo di soli cinque mesi. Anche i genitori sono risultati positivi ed è stato chiuso il reparto di pediatria dell’ospedale di Corleone, in provincia di Palermo, per la sanificazione di tutto l’ambiente.

I contagi per questo virus, sono ormai arrivati a numeri molto elevati. Tutta la popolazione infatti è in ansia ed è preoccupata, per come si sta mettendo la situazione.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il piccolo era ricoverato all’ospedale di Corleone, perché affetto da bronchiolite e febbre alta.

Proprio durante quei giorni, la madre Giuliana di trentasette anni, ha iniziato ad accusare i primi sintomi ed i medici, hanno deciso di sottoporla al tampone.

Il risultato è stato positivo ed infatti è stata subito trasferita all’ospedale Cervello. Poco dopo, anche il marito è stato sottoposto al tampone ed anche lui è affetto da Coronavirus.

Anche il bimbo è affetto da Covid 19, ma è stato dimesso dell’ospedale ed è in isolamento nella sua abitazione insieme al papà. L’azienda ospedaliera,l ha deciso di chiudere il reparto di pediatria ed il punto nascite, fino a domenica per la sanificazione di tutto l’ambiente.

Inoltre, una parte del personale del reparto, è stato messo in isolamento domiciliare e per il momento i risultati dei loro tamponi sono negativi. Il Comune, in una nota, ha dichiarato:

“I tamponi praticati finora al personale sanitario, sono risultati negativi ed altri di controllo saranno eseguiti nei prossimi giorni. In più, non ci sono stati casi di Coronavirus tra i cittadini. Il compagno di Giuliana, invece non è transitato dal pronto soccorso, dell’ospedale di Corleone.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle condizioni mediche del bimbo.

Fonte: La Repubblica