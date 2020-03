Coronavirus: positivo il ragazzo che aveva leccato il water di un bagno pubblico su Tik-Tok È risultato positivo al coronavirus il ragazzo che aveva leccato il water di un bagno pubblico per seguire la strana challenge che spopolava su Tik-Tok.

È risultato positivo al coronavirus il ragazzo che aveva leccato il water di un bagno pubblico per seguire la strana challenge che spopolava su Tik-Tok.

È un ragazzo britannico che si è filmato mentre leccava il water di un bagno pubblico per la challenge che invita gli utenti a “sfidare” il coronavirus. Ora è finito in ospedale. Le sue condizioni di salute sono critiche proprio perché è risultato positivo al Covid-19.

Fin da subito questa challenge è stata considerata “irresponsabile” dagli esperti e sono stati fatti diversi appelli per invogliare gli utenti a non seguire l’esempio visto che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, come è accaduto al ragazzo britannico.

L’ideatrice di questa challenge è una influencer, in poco tempo molti suoi seguaci hanno partecipato al suo “gioco”.

Si chiama #CoronavirusChallenge ed è stata vista da più di 900 milioni di utenti su Tik Tok. Consiste nel leccare oggetti in luoghi pubblici con lo scopo di sfidare il coronavirus e la possibilità di contrarlo.

La ragazza si chiama Ava Louise ed è un influencer di Miami, ha deciso di lanciare questa challenge e chiamarla proprio con il nome del virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero, la “Coronavirus Challenge”.

Il suo comportamento è stato duramente criticato ma anche seguito dagli amanti della piattaforma. Quando il video aveva già superato le 300mila visualizzazioni, Ava ha deciso di eliminarlo ma ormai era troppo tardi perché molti utenti avevano già partecipato alla #coronaviruschallenge.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Croce Rossa britannica hanno utilizzato lo stesso hashtag per condividere consigli sulla pandemia.

Il social ha fatto sapere che presto rimuoverà tutti i video di quegli utenti che hanno partecipato a questo assurdo gioco e tutti quei contenuti che in questo momento di emergenza sanitaria sono ritenuti non adeguati.

Intanto in Gran Bretagna continuano a salire i casi di positività da coronavirus, così come le sue vittime.