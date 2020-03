Coronavirus, possibili nuove strette dal Governo: stop attività sportive e chiusura alimentari nel weekend Coronavirus, possibili nuove strette: stop attività sportive e chiusura alimentari. A Bergamo la situazione è spettrale, arrivati 114 militari a Milano

Coronavirus, in giornata si attendono nuove strette dal Governo, è attesissima una nuova conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte, secondo quanto è stato detto nei giorni precedenti si attendono ulteriori limitazioni tra cui il divieto assoluto di praticare sport e la chiusura degli alimentari nei weekend

Inoltre, ci saranno divieti assoluti anche per gli spostamenti nelle seconde case. Misure necessarie in quanto, ancora, troppa gente gira per strada. A Milano sono segnalate situazione di gente che corre al parco come se nulla fosse

Proprio in queste ore, sempre nel capoluogo Lombardo, il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha fatto arrivare 114 soldati intenti a far rispettare le misure di sicurezza, è stata barricata la stazione centrale e la città sta vivendo un clima spettrale

Per Attilio Fontana, governatore lombardo, non sarebbe ancora abbastanza: “Si parla di 114 militari, il che vuol dire praticamente niente. Bisogna aggiungere almeno uno zero a quella cifra per discutere seriamente del problema, ma è positivo che la mia richiesta è stata ascoltata”

La stessa misura è stata prevista anche per alcune regioni del sud, come la Campania. La situazione in queste ore risulta ancora drammatica, Bergamo sta vivendo delle ore davvero tragiche. A spiegare quanto accaduto anche il sindaco della città:

“All’inizio dell’epidemia da Coronavirus abbiamo fatto degli errori di sottovalutazione. Ci abbiamo messo qualche giorno di troppo a capire, abbiamo sbagliato anche noi, anche io”, così Giorgio Gori, spiega la situazione.

“Si salvaguardino le filiere strategiche – alimentare, sanità, energia – e si chiuda il resto. Che senso ha tenere aperta una fabbrica di bottoni o di giocattoli e vietare ai cittadini di fare jogging in campagna?” si chiede Giorgio Gori