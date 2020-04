Coronavirus, prima italiana sottoposta al vaccino Prima italiana sottoposta al vaccino: "Ecco il motivo per cui mi sono offerta!"

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo, il numero dei decessi e dei contagi, ha raggiunto livelli elevati. Però, i ricercatori e gli scienziati, si sono messi subito a lavoro per trovare una cura. Poche ore fa, è venuto fuori che anche un’italiana si è sottoposta al vaccino.

La situazione a causa del Covid è degenerata nel giro di poco tempo. Infatti tutta la popolazione è allarmata per come si è diffuso il virus.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, Elisa Granato è la prima italiana che è stata scelta per sottoporsi al vaccino contro il Coronavirus.

I ricercatori della Oxford University, nel Regno Unito, guidati dalla professoressa Sarah Gilbert, sono riusciti a farlo nel giro di tre mesi ed una delle prime volontarie è stata proprio la giovane, che è una scienziata. Insieme a lei c’è anche un’altra persona, che sono state scelte, dopo aver reclutato circa otto cento persone.

I medici, per riuscire a trovarlo, si sono messi subito a lavoro e prima di confermarne la sua funzionalità, hanno deciso di iniziare a provarlo sugli esseri umani.

Elisa Granato, in un’intervista ha dichiarato: “Sono una scienziata, quindi volevo provare a supportare il processo scientifico in ogni modo possibile.

Personalmente ho molta fiducia in questo vaccino. Dobbiamo testare e raccogliere i dati sulla sua efficacia sull’uomo. Dobbiamo dimostrare che funziona davvero ed impedisce alle persone di essere infettate dal Coronavirus, poi potremmo somministrarlo ad una popolazione più ampia.”

L’emergenza Covid si è diffusa ad una velocità molto elevata e per questo, in molti hanno scelto di rimanere a casa il più possibile per evitare il contagio.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulle condizioni mediche della scienziata.

Fonte: Scienze Fanpage