Coronavirus, primo caso positivo in Liguria ad Alassio Coronavirus, è stato registrato un primo caso positivo in Liguria ad Alassio, una donna anziana arrivata di Castiglione D'Adda; ecco cosa sta accadendo

Coronavirus, primo caso positivo in Liguria ad Alassio. Si tratta di una turista anziana che alloggia in un albergo e che fa parte di una comitiva di turisti di Castiglione D’Adda in vacanza ad Alassio. La donna aveva la febbre ed è stata ricoverata nell’ospedale San Martino.

Il Coronavirus non si placca. Stavolta è la Liguria ad essere colpita: una donna residente a Castiglione D’Adda era sta ricoverato all’ospedale San Martino di Genova. La donna fa parte di una comitiva di turisti e alloggiava in un albergo ad Alassio.

Aveva detto di non sentirsi bene e aveva la febbre e i medici hanno deciso di sottoporla al tampone. Inizialmente, i risultati del tampone erano negativi ma alla controanalisi sono risultati positivi.

La notizia è stata data dalla direzione dell’Ospedale San Martino di Genova. Sono in corso degli accertamenti ma il vicesindaco Angelo Galtieri è stano informato dell’accaduto. In questo momento c’è molta preoccupazione perché l’allarme sembrava fosse rientrato.

Gli accertamenti saranno resi noti tra qualche ora. Nel frattempo, la regione si sta organizzando per contenere l’eventuale contagio delle altre persone in vacanza con l’anziana turista di Castiglione D’Adda. La donna, in questo momento, sta abbastanza bene, a parte la febbre.

La Liguria si era organizzata per far fronte ad un eventuale arrivo del Coronavirus nella regione. L’Ospedale San Martino di Genova aveva allestito il pronto soccorso mobile, a fianco dell’accesso al pronto soccorso. Si era trattato di una misura strettamente precauzionale messa in atto per gestire al meglio qualsiasi eventuale emergenza.

In questo momento i casi dei positivi ai test per Coronavirus sono saliti a 231 in Italia. Poco fa è stato trovato positivo al Coronavirus un medico lombardo in vacanza a Tenerife. Le vittime sono 7, tutte persone con patologie pregresse che hanno aggravato il loro quadro clinico.

Torneremo con aggiornamenti.