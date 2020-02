Coronavirus, primo caso registrato a Lodi CORONAVIRUS: registrato un nuovo positivo. Ecco dove e di chi si tratta.

Secondo le ultime notizie riportate, c’è un altro caso positivo di Coronavirus a Lodi. Si tratterebbe di una persona che lavora all’Agenzia delle entrate della città e si sta già provvedendo per controllare tutti i colleghi. Ancora non sono stati resi noti il nome e l’età del coinvolto, ma sembrerebbe che negli ultimi giorni non sia andato a lavorare, poiché malato.

L ‘Agenzia delle entrate delle varie zone colpite, ha deciso di chiudere i propri sportelli fino a nuova comunicazione.

La cosa più importante in questo momento, è l’isolamento. I focolai devono rimanere in quarantena e nessuno deve lasciare le proprie abitazioni e deve aspettare i risultati del tampone per il Coronavirus.

Anche a Milano, ieri, è stato riscontrato un nuovo caso di Coronavirus. Si tratta di un medico, precisamente un dermatologo, che da giorni è ricoverato all’ospedale Sacco per una polmonite.

Adesso verranno controllate tutte le persone che sono state a contatto con l’uomo e tutti i suoi colleghi, così come l’intero reparto dell’ospedale.

Anche in Trentino sono stati accertati 3 casi. Si tratta di una famiglia lombarda, che si trovava in vacanza in Trentino. I membri sono risultati positivi al tampone per il Coronavirus e adesso sono stati messi in quarantena. Gli esami sono stati inviati allo Spallanzani di Roma, per un contro risultato.

A Bergamo, all’interno dell’ospedale Papa Giovanni, è stato risultato un caso positivo. Il numero dei contagiati continua a salire.

La paura è molta è tutta l’Italia è in completo panico. Ci sono tante notizie, poco rassicuranti. Importanti trasmissioni televisive come le Iene e Barbara D’Urso, hanno deciso di andare in onda a porte chiuse, senza pubblico. Sono state rinviati importanti eventi sportivi, come le partite di serie A. Alcune sono state rinviate e altre si sta pensando di farle giocare a porte chiuse.

Notizia in aggiornamento.

Fonte: il cittadino.it