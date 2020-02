Coronavirus, primo contagiato a Torino: un uomo di 40 anni che ha avuto contatti con i contagiati in Lombardia

Coronavirus, colpita un’altra regione: dopo Lombardia e Veneto, accertato un altro caso a Torino, in Piemonte. L’uomo è un 40 enne che aveva avuto contatti con le persone contagiate in Lombardia la conferma alla positività è arrivata dal test eseguito all’ospedale Amedeo di Savoia

L’uomo lavora in un’azienda a Cesano Boscone, tutta la famiglia è stata messa in quarantena mentre lui presenta sintomi non gravi: ha una febbre non troppo alta e lievi malesseri. A dare notizia di quanto sta accadendo in Piemonte è il presidente della Regione, Alberto Cirio

L’uomo spiega che l’uomo è risultato positivo e per questo i test di accertamento sono in corso almeno su altre 15 persone. Alcuni test sono stati eseguiti anche nella giornata di ieri, nel laboratorio di Microbiologia delle Molinette e per ora sono tutti negativi

La situazione sembra aggravarsi ora per ora, e l’Italia attualmente è il secondo paese più capito dal Virus in Europa. Ricordiamo che in Lombardia è salito a 39 il numero dei casi accertati, mentre in Veneto sono 11. Due persone sono morte a causa del virus in Italia

L’assessore Lombardo al Welfare Giulio Gallera ha spiegato che: “Il messaggio che ci teniamo a dare è che nell’area del focolaio le misure messe in campo sono efficienti e positive. La gente non gira, resta nel proprio domicilio, ed è questa la cosa che ci interessava”

“L’obiettivo è contenere il più possibile la situazione, evitare il più possibile la veicolazione del virus”, ha detto Gallera, aggiungendo che “ieri il comune di Cremona ha deciso di chiudere le scuole e di cancellare le manifestazioni come il Carnevale e il comune di Pavia sta valutando adozione delle stesse misure”.

Nel frattempo un altro caso sospetto si registra in Umbria, dove un uomo è stato a contatto con le persone contagiate in Lombardia