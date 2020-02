Coronavirus, primo morto in Italia: uno dei due contagiati in Veneto È accaduto pochi minuti fa, è stato registrato il primo morto in Italia per il coronavirus. Si tratta di uno dei due anziani risultati positivi al virus in Veneto.

È accaduto pochi minuti fa, è stato registrato il primo morto in Italia per il coronavirus. Si tratta di uno dei due anziani risultati positivi al virus in Veneto. L’uomo aveva 77 anni ed era originario di Monselice, in provincia di Padova. È morto a causa del coronavirus. È la prima vittima che si registra in Italia. I due anziani si trovavano i ricoverati nel reparto Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera della città, uno di loro è in gravi condizioni e poco dopo è morto. Solo oggi in Italia sono stati confermati 17 casi di contagio nelle regioni Lombardia e Veneto.