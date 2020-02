Coronavirus quarta vittima italiana Coronavirus colpisce ancora: c'è, purtroppo, una quarta vittima italiana che si è spenta nella notte per colpa di questa patologia, ecco chi è

Coronavirus non si ferma: nel nostro paese il bilancio delle vittime continua, purtroppo a salire. Nella notte si è spento una quarta vittima italiana. Si tratta di un uomo di 84 anni che era risultato positivo al test per Coronavirus. Aveva 84 anni ed era ricoverato all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. Ecco l’annuncio su Agora.

#coronavirus Quarta vittima nella notte “è la terza in Lombardia, una persona che era ricoverata all’ospedale di Bergamo” @GiulioGallera Assessore welfare regione Lombardia #agorarai pic.twitter.com/1iwWTpezKs — Agorà (@agorarai) February 24, 2020

Fonti ufficiali della Regione Lombardia parlano dunque di un uomo di 84 anni, che era stato ricoverato all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. L’uomo, positivo ai test per Coronavirus, aveva patologie pregresse in atto e un quadro clinico complesso e ormai compromesso e il suo corpo non è stato in grado di combattere la malattia.

A parlare della quarta vittima italiana è stata la trasmissione Agora andata in onda nella mattinata del 24 febbraio 2020. Si tratta del terzo decesso in Lombardia, il quarto a livello nazionale. L’annuncio è stato dato in diretta dall’assessore al Welfare della regione Lombardia, Attilio Fontana:

“Purtroppo c’è stata una terza vittima in Lombardia questa notte. È deceduto un uomo di 84 anni che era stato ricoverato nelle scorse ore”.

Il numero dei contagi in Italia è aumentato ma le autorità continua a rassicurare la popolazione sostenendo di avere sotto controllo la situazione.

L’assessore Attilio Fontana ha precisato:

“Si tratta di vittime e quindi va attribuito loro rispetto. Si tratta comunque di persone che avevano un quadro clinico già piuttosto compromesso e la polmonite Covid-19 si è andata ad aggiungere a questo quadro complesso”.

Nel nostro paese, in questo momento, il numero dei casi accertati di Coronavirus sale a 149 ma non si escludono nuovi casi nelle prossime ore. L’Italia è ora il terzo paese al mondo come numero di persone conteggiate.