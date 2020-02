Coronavirus quinta vittima in Italia Coronavirus ha fatto una quinta vittima in Italia; ecco chi è

Coronavirus, la quinta vittima in Italia ha 88 anni ed è un uomo originario della Lombardia, residente a Caselle Lanne. Si allunga così il numero delle persone che hanno perso al vita nel nostro paese per colpa del COVID 19. Lo ha appena riferito il Commissario Francesco Saverio Borrelli in una Conferenza stampa.

Purtroppo non migliora la situazione nel nostro paese. Ecco cosa ha detto il Commissario Francesco Saverio Borrelli durante la conferenza stampa:

“Abbiamo un totale di contagiati di 219 persone, Abbiamo 5 deceduti. Si è aggiunto da pochissimo un decesso in Lombardia. Si tratta di una persona adulta, un maschio di 88 anni residente a Caselle Lanne. Il dato dunque come ho detto prima prima sono di 219 contagiati, 5 deceduti e 1 guarito”.

Il Commissario Francesco Saverio Borrelli ha confermato che il si tratta dei due focolai già conosciuti, o meglio quello in Lombardia e quello in Veneto. Ha smentito un presunto collegamento tra i due focolai.

Nella notte del 24 febbraio 2020 si era spento un 84enne ricoverato presso l’ospedale di Bergamo, come riferito dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, mentre era in collegamento con Agorà su Raitre.

Ecco il punto della situazione dei contagi in Italia fatto dal Commissario Francesco Saverio Borrelli: