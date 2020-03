Coronavirus, registrato primo caso in Friuli Venezia Giulia CORONAVIRUS: primo contagio in Friuli Venezia Giulia.

Si è verificato anche un primo caso positivo in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un uomo di circa 50 anni, residente a Gorizia e che adesso si trova a casa sua, in isolamento. Secondo le notizie riportate fino ad ora, l’uomo sta bene e le sue condizioni di salute, non sono gravi.

Potrebbe aver contratto il Coronavirus all’interno della struttura sanitaria Ca’ Foncello, a Treviso, dopo che si sarebbe recato a far visita ad un paziente ricoverato.

Sono stati già diversi i casi positivi registrati all’interno di questo ospedale. Il cinquantenne adesso si trova in isolamento e verranno sottoposti al tampone, tutti i colleghi dell’azienda dove lavora e tutti i suoi familiari.

L’uomo è stato sottoposto ad entrambi i tamponi previsti dal protocollo, che adesso sono stati mandati a l’Istituto Superiore della Sanità, per un riscontro di conferma.

“Per domani mattina ho convocato la Giunta. ci stiamo rapportando con l’Azienda Sanitaria, con la Regione e con la Prefettura. La situazione è sotto controllo e ora non riteniamo di adottare misure restrittive. Domani mattina aggiorneremo i cittadini”, questo è quanto dichiarato da Rodolfo Ziberna, il sindaco di Gorizia.

Anche a Fiumicino una donna di circa 38 anni, è risultata positiva al Coronavirus, dopo aver fatto un viaggio in provincia di Bergamo. Insieme a lei, anche sua figlia.

In tutta sincerità, questa madre ha mandato un messaggio audio al gruppo della scuola di sua figlia, informando tutte le altre mamme nel suo stato di salute. Le ha informate dell’esito dei tamponi e del fatto che l’altro suo figlio e suo marito, sono invece negativi. La donna ha già fatto presente il nome della scuola e adesso verranno prese le dovute precauzioni.

Dopo la diffusione del suo gesto sui social network, in molti si sono complimentati per ciò che ha fatto, definendola coraggiosa e una donna con un gran senso civico.

Fonte: Ansa.it