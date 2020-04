Coronavirus Regno Unito, Linda Tuppen ha perso la vita Mamma si prende cura del figlio affetto dal virus e viene contagiata. Per lei però, non c'è stato più nulla da fare. Il racconto del ragazzo sull'accaduto..

L’emergenza Coronavirus si è ormai diffusa in tutto il mondo e i contagi e i decessi, sono arrivati a livelli molto elevati. Pochi giorni fa, ad una famiglia del Regno Unito, è accaduto qualcosa di molto tragico. Una mamma, chiamata Linda Tuppen, per prendersi cura del figlio positivo al virus, è stata contagiata ed ha perso la vita.

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto i suoi due amati figli, ma anche tutte le persone che la conoscevano. Quando i medici sono arrivati nella sua abitazione, non c’è stato nulla da fare.

In base alle informazioni che sono state rese pubbliche, Rob, il figlio più grande, dopo essere stato in un viaggio in Polonia, è tornato a casa e poco dopo è risultato positivo al virus.

Linda Tuppen non voleva lasciarlo e per questo si è presa cura di lui. Poco dopo, però, ha iniziato ad accusare anche lei i primi sintomi, accusando i primi dolori al petto. Ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Cinque giorni dopo, la mattina del ventotto di marzo, per lei non c’è stato più nulla da fare. Il figlio Rob, in un’intervista ha detto:

“Ero nel panico, era sdraiata lì e ho gridato ‘mamma, mamma’, ma lei non ha risposto. Ho provato a rianimarla fino all’arrivo dell’ambulanza. Ero ancora nella stanza quando mi hanno detto che se n’era andata.

E’ devastante, abbiamo perso nostro padre nel 2008, quindi ora siamo praticamente da soli. Questo virus è una delle cose più difficili. Hai la febbre alle stelle, quindi stai costantemente congelando ed hai i brividi.

La mamma, affetta da problemi asmatici, aveva un panno sulla bocca, nel tentativo di proteggere se stessa. Però alla fine si è ammalata, insieme a mio fratello minore, che ora è ricoverato in ospedale.”

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto tutti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo evento.

Fonte: The Sun