Coronavirus Regno Unito, morto bimbo di 5 anni COVID, bimbo di 5 anni ha perso la vita nel Regno Unito. E' la vittima più giovane d'Europa. Ecco cosa è accaduto..

I casi di contagio da Coronavirus, sono arrivati a numeri molto elevati e di conseguenza anche i decessi sono ancora tanti e tutta le persone sono impaurite. Nelle ultime ore, è stata resa pubblica un’altra terribile vicenda, accaduta nel Regno Unito, in cui un bimbo di soli cinque anni, ha perso la vita. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Tutta la popolazione è allarmata ed è preoccupata per come si sta mettendo la situazione, poiché il virus si sta diffondendo ad una velocità molto elevata ed incontrollabile.

In base alle informazioni che sono emerse nelle ultime ore, il bimbo è deceduto nella giornata di venerdì, ma il tampone è stato eseguito, solamente dopo il suo decesso, per capire meglio le cause.

Anche in questo caso, il risultato è stato positivo. Secondo alcune notizie venute fuori, sembrerebbe che il piccolo fosse già affetto da altre patologie, che non erano affatto semplici.

Infatti, quando è stato colpito anche dal Coronavirus, per lui non c’è stato nulla da fare. I medici hanno provato a fare il possibile per cercare di salvarlo, ma alla fine tutti i loro tentativi sono risultati vani. Il suo cuore ha cessato di battere.

I casi di persone positive al Covid-19 sono ancora molti e per questo, ora è fondamentale rispettare tutte le regole per evitare il contagio e soprattutto rimanere in casa il più possibile ed uscire solo per le emergenze.

E’ importante: lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri.

Inoltre, è fondamentale non andare negli ospedali o negli studi medici, in caso di sintomi, ma si deve chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

