Coronavirus, ricoverati due bambini, 4 e 8 anni. Due bambini ricoverati allo Spallanzani di Roma e messi in quarantena. Effettuati i test sul più piccolo. Ecco i risultati.

L’ultima notizia riguardante l’epidemia del Coronavirus, riguarda due bambini, uno di 4 e uno di 8 anni, che sono stati ricoverati questa mattina all’ospedale Spallanzani di Roma, la struttura sanitaria che si sta occupando della cura contro il virus. I due bambini si trovavano a Cecchignola e fanno parte del gruppo di persone in quarantena che da Wuhan, è stato riportato in Italia con un aereo militare.

I medici dello Spallanzani, hanno ricoverato i due bambini in via precauzionale per sospetto di Coronavirus, poiché entrambi avevano la febbre.

I test sul bambino di 4 anni sono già stati effettuati e i risultati hanno dato un esito negativo, mentre si è ancora in attesa dei risultati dei test del bambino di 8 anni.

La paura è stata molta, poiché un cittadino italiano che si trovava a Cecchignola, è risultato positivo al Coronavirus ed è ricoverato all’Istituto Spallanzani. Fortunatamente l’ultimo bollettino medico diffuso, è quello che al momento le sue condizioni sono buone e che è sparita la febbre. I medici stanno continuando a sottoporlo alle cure e si spera in un miglioramento definitivo.

Le condizioni dei due cinesi, ricoverati qualche settimana fa, che si trovavano in un albergo di Roma, sono invece gravi. Sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Questo di seguito è il loro ultimo bollettino medico:

“La prognosi è tuttora riservata. Le loro condizioni cliniche restano invariate, con parametri emodinamici stabili”.

I medici dello Spallanzani di Roma, contro il Coronavirus, stanno usando anche dei farmaci che solitamente vengono usati contro l’ebola e l’HIV e lo hanno fatto anche sulla coppia dei due cinesi.

Nella giornata di ieri era giunta la notizia del sospetto di un ragazzo 17 anni tornato da Hong Kong, ma che per fortuna alla fine, è risultato negativo al Coronavirus.

L’epidemia ha portato la gente di tutto il mondo ad avere paura e ad entrare in uno stato di psicosi.