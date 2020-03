Coronavirus, Roma bimbo di cinque mesi positivo al test Coronavirus, bimbo di cinque mesi positivo al test

I contagi da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati e tutti sono in ansia e preoccupati per come si sta diffondendo. Con il nuovo Decreto, emanato dal Governo, è stato richiesto di rimanere a casa.

Nelle ultime ore è venuto fuori che un altro bimbo di cinque mesi è risultato positivo al test, a Roma.

I contagi da Covid 19, sono diventati incontrollabili. È fondamentale seguire tutte le regole richieste dal Governo, poiché questa è una situazione di vera emergenza.

Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, un altro neonato, di cinque mesi, è risultato positivo al Coronavirus.

E’ ricoverato al Bambino Gesù di Roma, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. I medici dicono che sta bene e che non ha gravi complicazioni. Rimarrà ricoverato ancora per qualche giorno.

A causa di questo virus, molte persone hanno deciso di mettersi da sole in isolamento per evitare di essere contagiate, poiché il rischio è molto elevato.

Ora, è fondamentale dare ascolto alle regole del Governo: lavarsi spesso le mani, stare ad un metro di distanza l’uno dall’altro e soprattutto non andare nel pronto soccorso o negli studi medici, in caso di sintomi, ma chiamare il medico di famiglia o gli appositi numeri di emergenza.

Uscire soltanto per le emergenze, come la spesa, la farmacia, per motivi di salute o per andare a lavorare. Ogni spostamento deve essere giustificato dall’autocertificazione. La persona deve essere in grado di dimostrare quanto dichiarato. In caso contrario, ne consegue l’articolo 650 del Codice Penale.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda e sulle condizioni mediche del bimbo.

