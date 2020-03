Coronavirus, rubate mascherine e camici dall’ospedale Loreto Mare Nell'ospedale Loreto Mare sono stati rubati i dispositivi di protezione utilizzati dai medici che si stanno occupando dei pazienti positivi al coronavirus.

Nell’ospedale Loreto Mare di Napoli sono stati rubati i dispositivi di protezione, le mascherine, i camici e le visiere utilizzate dai medici e dagli infermieri che si stanno occupando dei pazienti positivi al coronavirus.

L’ospedale Loreto Mare da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus è del tutto dedicato all’assistenza dei pazienti contagiati. Sono stati messi a disposizione 10 posti letto di cui sei sono stati già occupati da pazienti affetti dal Covid-19.

Il furto molto probabilmente è avvenuto questa notte, sono stati sottratti i dispositivi di protezione individuale, ovvero camici, mascherine, visiere e detergenti.

La notizia è stata riportata sul quotidiano Fanpage.it. A quanto si apprende, i ladri hanno danneggiato gli armadietti degli operatori sanitari, rubato i dispositivi di protezione ed anche alcuni oggetti personali.

Purtroppo, fino a quando non arriva un nuovo rifornimento, i medici e gli infermieri dovranno munirsi autonomamente del materiale di protezione, almeno per i primi giorni di lavoro.

Una vicenda molto triste quella che è accaduta nell’ospedale napoletano, l’emergenza sanitaria legata al coronavirus sta mettendo in ginocchio molti ospedali d’Italia ed anche il Loreto Mare di Napoli si trova in una situazione critica.

Intanto nella regione Campania sono arrivate le prime 33mila mascherine Ffp2 e 2720 mascherine Ffp3, dopo la lettera del presidente De Luca al Governo.

Il Presidente della Regione ha commentato così:

“Non è un grande quantitativo, ma ci auguriamo che sia l’inizio di un programma più ampio di consegne alla Campania del materiale sanitario necessario. Di queste forniture, com’è noto, è responsabile esclusivamente la Protezione Civile. Controlleremo ora per ora che questo programma di consegne vada avanti in maniera programmata. Per il resto, sta andando a regime il piano di potenziamento sugli esiti dei tamponi. Com’è noto abbiamo avuto nel giro di una settimana, oltre all’unico laboratorio del Cotugno, altri 9 laboratori in tutta la regione. Entro questo fine settimana, ci sarà la possibilità di avere i risultati entro le 24 ore, senza più arretrati“.