Coronavirus, runner picchiato da alcuni passanti per non aver indossato la mascherina

Quello che è successo oggi a Padova sta scandalizzando e preoccupando tutti. Un ingegnere di 50 anni di Sant'Agostino di Albignasego è stato aggredito e pestato da due persone. L'uomo stava facendo jogging con il suo cane, quando è stato aggredito brutalmente. La motivazione? Il cinquantenne non indossava la mascherina. L'accaduto è stato riportato da "Il Mattino" di Padova, con la forte affermazione: "C'è un clima di caccia alle streghe". L'uomo si trovava a soli 100 metri circa da casa, quando è stato aggredito da due uomini, probabilmente padre e figlio. I due hanno prima costretto il podista a fermarsi, con insulti e minacce. Da lì è nata una lite accesa e il cinquantenne, ha finito con l'essere aggredito. L'uomo è caduto al suolo, dopodiché i due hanno continuato a lungo a picchiarlo. I dettagli che l'ingegnere ha raccontato, sono raccapriccianti: "Il padre, sopra la mia schiena, mi teneva a terra facendo pressione con le ginocchia e i gomiti, mentre il ragazzo ha cominciato a prendermi a pugni sul viso e in testa". L'uomo ha riportato varie fratture al naso, numerosi ematomi al tronco e lesioni all'occhio destro. Gli sono stati dati 30 giorni di prognosi. Questi gesti folli ci spaventano, la realtà sta sicuramente superando ogni immaginazione. Ma il dettaglio più assurdo è che sono stati gli stessi aggressori a chiamare Carabinieri, per intimargli di multare l'uomo, in quanto sprovvisto di mascherina. Sembrerebbe però, che anche uno dei due aggressori, stando alle parole del cinquantenne, non portasse il presidio di protezione. Il più giovane dei due è stato anch'egli trasportato in ospedale, per un attacco d'asma dovuto alla fatica del pestaggio. I fatti accaduti ci preoccupano e ci spingono a una riflessione. La legge va rispettata le multe sono più che giustificate, ingiustificata è la violenza. Lasciamo fare alla legge il suo mestiere.