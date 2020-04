Coronavirus Sara Cunial e Valentino Valentini multati per non aver rispettato le regole Controlli a tappeto a Pasqua, Sara Cunial e Valentino Valentini multati per aver infranto le regole della quarantena

Nel giorno di Pasquetta la parlamentare veneta Sara Cunial è stata multata. “Sto svolgendo la mia attività da parlamentare” questa la giustificazione che la parlamentare ha dato alla polizia locale.

Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Nel giorno di Pasquetta la parlamentare veneta è stata fermata per un controllo da parte della polizia locale di Roma. Mentre quest’ultima era in auto in direzione di Ostia. Inutili sono risultate le sue giustificazioni ai militari, che hanno ritenuto la sua gita fuori porta completamente immotivata. La sanzione le verrà presto recapitata presso la sua abitazione. L’ammontare della multa è di ben €533.

L’ex deputata del M5s ha cercato di smentire la notizia tramite social su un post da lei pubblicato dove scrive:

“Non mi è stata fatta alcuna multa” e ancora:

“Ero nel comune di Roma in quanto mio diritto e dovere”.

Ma la sua replica è stata presto smentita e a breve le verrà notificato il verbale. Sara Cunial, ha inoltre dimostrato più volte, di essere contraria a questa situazione di “Arresti domiciliari“. Non sono mancate le polemiche al riguardo. Secondo la parlamentare queste restrizioni sono del tutto immotivate: “Arresti domiciliari senza alcun motivo degno” cita.

Ma la storia sembra non riguardare solo la parlamentare Sara Cunial. Il fatto quotidiano riporta infatti che che questo non è l’unico politico sanzionato. Dopo dovuti accertamenti, la polizia il 22 marzo ha sanzionato, Valentino Valentini, deputato di Forza Italia, mentre si dilettava in una tranquilla corsetta a Villa Borghese. Anche lui è stato fermato è dato il suo immotivato motivo e la sua deliberata trasgressione alle regole, i militari hanno deciso di notificare anche a quest’ultimo una bella multa.

Come viene ribadito più volte, la legge non fa differenze. Chi infrange le regole viene punito. Sono loro, che in primis devono dare il buon esempio hai cittadini. Le restrizioni per il contenimento del contagio pesano a tutti. Molti cittadini sono rinchiusi nelle loro abitazioni già da molto tempo, ma con coscienza si sa che sono regole dettate a fin di bene e in quanto tale ne vale la pena e, la salute di tutti.