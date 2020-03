Coronavirus, senzatetto denunciato: era per strada e non rispettava il decreto CORONAVIRUS, fermato e denunciato senzatetto: violazione decreto

La vicenda sta facendo molto discutere ed è accaduta a Milano, dove un senzatetto, trovato per strada, naturalmente non munito di autocertificazione, è stato fermato e multato dalle forze dell’ordine, poichè non rispettava il decreto per il coronavirus. A raccontare quanto accaduto, è stato il presidente dell’Associazione Ronda della carità e della solidarietà.

Ha raccontato che si tratta di un 25enne di origini ucraine, che di notte dorme in un dormitorio alla Vigentina, ma durante il giorno sta per strada, poiché il centro è stato chiuso (proprio per il decreto).

Il senzatetto avrebbe anche provato a spiegare la situazione alle forze dell’ordine, ma sui documenti era riportato un indirizzo di residenza e quindi gli agenti hanno dovuto multarlo, poiché era per strada, senza giustificazioni e senza tener conto del decreto emanato dal Governo.

L’articolo 650 del codice penale prevede tre mesi di reclusione e €206 di multa.

In molti in questi giorni si sono domandati come facciano un senzatetto e tutti coloro che vivono per le strade e che non hanno una dimora, a giustificare la loro presenza in strada, soprattutto quando tutto è chiuso.

La presidente dell’associazione ha dichiarato che dovrebbero essere loro, associazioni nate apposta per i senzatetto, ad occuparsi di queste persone, in questo momento di emergenza sanitaria. Soltanto dopo questo episodio, il comune ha dichiarato che fornirà loro delle autocertificazioni, da dare a queste persone.

Secondo le notizie riportate e rese note dalle forze dell’ordine, ci sono degli accertamenti sulla vicenda, per valutare le azioni degli agenti nei confronti del 25enne.

L’emergenza sanitaria dell’Italia, è surreale per tutti. Il decreto ha lo scopo di fermare la marcia del virus, per limitare i contagi e cercare di uscire da questa spaventosa situazione. Gli ospedali si trovano in una situazione mai vista prima, al collasso totale.

Notizia in fase di aggiornamento

FONTE.