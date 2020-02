Coronavirus, sesta vittima italiana Coronavirus torna a colpire il nostro paese; poco fa la notizia di una sesta vittima italiana, una paziente oncologica ricoverata all'ospedale di Brescia

Coronavirus, la sesta vittima in Italia sarebbe una donna di Crema. Il suo decesso sarebbe stato registrato poco fa presso gli Ospedali civili di Brescia. Fonti ufficiali parlano di una donna di Crema di età avanzata che era stata trasferita domenica, 23 febbraio 2020 e che era risultata positiva al coronavirus.

Coronavirus, sesta vittima a Brescia: era paziente oncologica https://t.co/qgBigAaKHT — Sky tg24 (@SkyTG24) 24 febbraio 2020

Si tratterebbe di una paziente oncologica con una patologia pregressa e con un quadro clinico già gravemente compromesso, così come si evince da questo tweet di SkyTg24.

Fino ad ora le vittime sono tutte persone in età avanzata che soffrivano già di patologie pregresse. Il Coronavirus, COVID-19, torniamo a ripeterlo, non è altro che una normale influenza. Tutte le persone che contraggono l’influenza di solito guariscono. Sono, ovviamente, a rischio le persone immunodepresse e quelle che stanno affrontando altre patologie che mettono a dura prova il prova organismo.

La prima vittima è stato Adriano Trevisan, il 78enne di Vo’. La seconda vittima era una donna di 77 anni di Castelpurlengo. Si chiamava Giovanna Carminati ed è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione. Il tampone è stato fato post mortem ed è risultata positiva al Coronavirus.

La terza vittima del Coronavirus COVID-19 si chiamava Angela Denti Tarzia, aveva 68 anni ed era ricoverata a Crema. Anche lei era una paziente oncologica con un quadro clinico compromesso. La quarta vittima, invece, era un uomo di 84 anni ricoverato all’ospedale “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo. L’uomo aveva patologie pregresse in atto e un quadro clinico complesso.

La notizia della quinta vittima risale a poche ore fa. Aveva 88 anni ed era un uomo residente a Caselle Landi. Infine, poco fa è stato confermato il decesso della paziente di crema che era stata trasferita all’ospedale Civile di Brescia perché a Crema non c’erano più posti disponibili.

AGGIORNAMENTO DI ULTIMA ORA

C’è una settima vittima (fonte ANSA): si tratta di un uomo di 80 anni deceduto all’ospedale Sacco di Milano. Era residente a Castiglione d’Adda ed è risultato positivo al test per coronavirus. Era arrivato in ospedale a Lodi giovedì con il 118 per un infarto, insieme al 38enne di Codogno. Dopo essere stato trasferito nel reparto di rianimazione è stato trasferito all’Ospedale Sacco di Milano dove è deceduto poco fa.