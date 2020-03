Coronavirus Sky TG 24, Ministro Francesco Boccia: “potrebbero esserci ulteriori restrizioni” Coronavirus, a SKY TG 24 il Ministro Francesco Boccia spiega quanto sta accadendo e cosa potrebbe accadere dopo il 3 Aprile: "potrebbero esserci restrizioni"

Coronavirus, il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ai microfoni di Sky TG24 ha spiegato quanto potrebbe accadere nei prossimi giorni, spiegando la situazione al Governo e cosa potrebbe cambiare. Sembra ormai impossibile che il 3 Aprile cesserà tutto

“Il governo sta valutando in queste ore. Il Presidente del consiglio fa più riunioni al giorno con temi diversi e Ministri diversi. Quella pomeridiana con tutti i ministri e i sindaci ci fa tirare le somme su cosa accade su tutto il territorio.” dice il Ministro

“Se noi chiediamo di restare a casa, bisogna restare a casa. Il Governo sta facendo valutazioni in queste ore e se nelle prossime ore si tratterà di fare una stretta ulteriore che incide sui comportamenti la faremo.

“All’appello di restare a casa molti italiani stanno facendo cose straordinarie, ma se la gente rispetto all’appello di stare a casa va poi a fare la corsetta non va bene. Se diciamo di stare a casa e poi la spesa la fanno in tre componenti diversi della famiglia non va bene. Su questo è evidente che potrebbero esserci ulteriori restrizioni, ma più sui comportamenti che sulla quota di chi oggi deve lavorare ed è obbligato a lavorare per mantenere il Paese”

A questo punto il conduttore chiede al Ministro che cosa si potrebbe imporre ancora. Il giornalista chiede al Ministro Francesco Boccia di fare degli esempi su cosa potrebbe cambiare

“Lo stiamo valutando oggi si è espresso il Ministro Spada, è sempre una valutazione collegiale che si deciderà con il Presidente del Consiglio nei prossimi giorni. Ormai gli italiani hanno iniziato a valutare i tempi dei DCPM

Stiamo parlando di cose minime, tipo i bar nei distributori di benzina, ci segnalano che lì ci sono assembramenti noi l’abbiamo fatto per i camionisti e per i trasportatori che dentro gli autogrill devono poter provare i servizi igienici aperti e un panino, però se c’è gente che non lo capisce significa che saranno chiuse.

Sono tutti micro interventi che stringono ancora di più e chiedono un comportamento rigoroso e responsabile, che dalla stragrande maggioranza degli italiani sta avvenendo.

Di nuovo il giornalista interrompe il Ministro per chiedere se verranno prorogate ulteriormente le misure che dovrebbero terminare il 3 aprile e semmai fino a quando verranno allungate

“No, nessuno di noi fa delle previsioni, non sarebbe corretto farle nei confronti degli italiani. Il Consiglio dei ministri valuterò i dati di questa settimana.”

Oltre il 3 aprile si andrà sicuramente? chiede di nuovo il giornalista

“Io penso che sarà inevitabile ma non diciamo cosa avverrà dopo il 3 aprile, vediamo (…). Stiamo potenziando le terapie intensive (…) è come se fossimo in guerra“