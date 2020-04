Coronavirus Stati Uniti, morto neonato di sei settimane Coronavirus, morto bimbo di poche settimane negli Stati Uniti. Per il momento è la vittima più piccola al mondo.

I casi di contagio da Coronavirus sono saliti a numeri molto elevati ed insieme a loro, ci sono stati anche tantissimi decessi. Infatti tutta la popolazione è in ansia ed è preoccupata. Nelle ultime ore è venuta fuori un’altra notizia terribile, nello stato del Connecticust, negli Stati Uniti, un neonato di sei settimane è morto.

Un evento drammatico che ha sconvolto i cittadini, poiché non si aspettavano di dover vivere una vicenda simile a causa di questa pandemia.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il bimbo era ricoverato dalla scorsa settimana e sin da subito le sue condizioni sono apparse critiche.

Era risultato positivo al Covid 19 ed i medici stavano provando a fare il possibile per cercare di aiutarlo, ma nonostante i loro disperati tentativi, per lui non c’è stato più nulla da fare.

A dare la triste notizia è stato proprio il governatore locale, Ned Lamont, mentre stava annunciato il bilancio dei decessi e dei contagi, avvenuti nelle ultime ore.

In un tweet ha anche scritto: “E’ con la tristezza nel cuore che oggi posso confermare la prima morte di un neonato del Connecticut legata al Covid 19.” Per il momento è la vittima più piccola di tutta la Nazione.

Il bimbo viveva con la sua famiglia nella zona di Hartford ed era nato lì. Il primo cittadino Luke Bronin, nel confermare la notizia, ha detto: “Il nostro cuore si spezza per quella famiglia!”

I casi di contagio da Coronavirus sono arrivati a numeri molto alti ed insieme a loro anche i decessi. Per questo, durante questo periodo è importante stare a casa ed uscire soltanto per le emergenze. E’ fondamentale anche rispettare alcune semplici regole, come per esempio: lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati e stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

