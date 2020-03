Coronavirus, stop a Lotto, Superenalotto e slot machine Il direttore, Marcello Minenna firma una nota in cui si fa sapere che è previsto lo stop di Superenalotto, Lotto e Slot machine. Ecco cosa comporta

La decisione dell’Agenzia Dogane Monopoli è arrivata questa sera, dopo giorni di incertezze, sabato 21 marzo 2020 si è deciso per lo stop di Superenalotto, Lotto e Slot Machine. Misure ancora più stringenti per contenere

Il direttore, Marcello Minenna firma una nota in cui si fa sapere che è prevista “la sospensione con effetti immediato del gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, situati all’interno delle rivendite e la sospensione di tutte le raccolte di giochi delle tabaccherie: “SuperEnalotto”, “Superstar”, “Sivincetutto”, “Lotto tradizionale”

Sospesa anche la raccolta online dei giochi, in relazione alle “attività estrazionali al fine di ulteriormente limitare gli spostamenti ed il contatto dei soggetti la cui presenza risulterebbe necessaria per il corretto svolgimento delle citate attività”.

Il “SuperEnalotto”, il “Sivincetutto” e gli altri giochi, come “Eurogames”, risulteranno sospesi per tutto l’arco dello stato di emergenza e sino al provvedimento di revoca.

Un’altra misura restrittiva ma del tutto necessaria visto il bollettino di oggi: i dati diramati oggi dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli sono i seguenti:

Sono 42.681 i contagiati da Coronavirus in Italia, ben 4.821 più di ieri. I guariti 6.072, ovvero 943 in un giorno. Le vittime sono 793 in più, totale 4.825. Ricoverati in terapia intensiva 2.857, ovvero 202 in più in 24 ore.

Inoltre, sempre Angelo Borrelli, ha ampiamente dibattuto l’argomento mascherine, un altro strumento che inizia a scarseggiare anche negli ospedali:

“Stiamo acquisendo mascherine su canali diversi per usi diversi. Noi acquistiamo quelle per il personale sanitario, ffp2 e ffp3, ma in questo dipartimento come gli altri uffici pubblici abbiamo mascherine per liberare le mascherine chirurgiche per il personale medico. Su questo tema non c’è nessuna polemica con la Regione Lombardia, stiamo lavorando insieme”.