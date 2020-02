Coronavirus terza vittima in Italia Coronavirus, c'è una terza vittima in Italia; ecco chi è e dove è stato registrato il decesso

Sale il bilancio delle vittime del Coronavirus. Poco fa Giulio Gallera, l’assessore regionale al Welfare ha reso noto alla stampa che una terza persona avrebbe perso la vita per colpa del Coronavirus. Si tratta della terza vittima in Italia. La paura del Coronavirus aumenta nel nostro paese.

Alcune indiscrezioni parlano di una donna. Sembra, infatti, che la signora era già ricoverata nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Cremona. Il suo quadro clinico era, dunque, abbastanza complesso. Era una donna anziana che pochi giorni fa era stata trovata positiva al test per Coronavirus.

In questo caso, i medici erano a conoscenza della positività al test per Coronavirus e hanno preso tutte le misure necessarie per tutelare la loro salute e quella degli altri pazienti presenti nel reparto. Non è escluso che il decesso sia dovuto al quadro pregresso e alla patologia che aveva la donna.

È stato riferito che il decesso è avvenuto nella giornata del 23 febbraio 2020.

Nel frattempo ci fanno sapere che in Emilia-Romagna sono stati chiusi le scuole di ogni grado e sospesa qualsiasi manifestazione fino al 1° marzo per cercare di contrastare il contagio da Coronavirus.

L’ordinanza è stata firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Per adesso il bilancio delle vittime non è dei migliori. Nel nostro paesi sono 112 le persone che, in questo momento risultano positive al test per Coronavirus in Lombardia.

17 delle persone risultate positive a Coronavirus sono in grave condizioni e sono ricoverate in vari ospedali nel reparto di terapia intensiva. La regione ha comunicato di aver eseguito fino ad adesso più di 800 tamponi e che il 12% di questi tamponi hanno avuto esito positivo.

Nonostante la paura, però, il governo assicura di aver fatto tutto il necessario per arginare la situazione e per limitare il contagio.

Torneremo con aggiornamenti…