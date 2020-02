Coronavirus, testimoni di Codogno affermano di essersi recati a Reggio Emilia per i tamponi CORONAVIRUS, a Codogno c'è il caos. Secondo alcuni testimoni, la gente si muove liberamente e i tamponi "sarebbero" terminati

La notizia si è diffusa ovunque e sta destando molta preoccupazione. Sembrerebbe che a Codogno non ci sia alcun tipo di controllo e che si possa entrare ed uscire liberamente. È stato deciso di isolare tutte le zone colpite dal Coronavirus e di non permettere, per nessun motivo, agli abitanti di lasciare i comuni, né tantomeno alle persone di entrare dall’esterno.

Le forze dell’ordine e le forze armate hanno l’ordine di controllare che questo venga rispettato. Ci saranno salate multe per chiunque provi a lasciare i focolai.

“Non ci sono militari, nessun controllo di accesso o di uscita. Sono entrata e uscita e sto passeggiando nel paese”, questo è quanto è stato dichiarato da un’abitante di Codogno.

L’Ansa ha contattato telefonicamente un medico del posto, che ha dichiarato: “qui non si sta spostando nessuno, non possiamo lavorare, non possiamo andare al bar ne al ristorante. Ci attacchiamo a Netflix, a Sky oppure ai libri”.

Il numero di contagiati in Lombardia e in Veneto sta aumentando. Sono decedute tre persone, tutte affette da Coronavirus. Il primo è stato un uomo di 77 anni, di nome Adriano Trevisan, ricoverato all’ospedale di Schiavonia. Successivamente, una donna di nome Giovanna Carminati, che secondo quanto riportato, era la mamma di un amico del trentottenne ricoverato in gravi condizioni. Poche ore fa, una donna di Cremona, anch’essa ricoverata da diversi giorni in ospedale.

C’è chi ha definito la vicenda un’emergenza globale e per chi invece, come la direttrice del laboratorio dell’ospedale di Sacco, Maria Rita Gismondo, stiamo trasformando tutto in follia. Stiamo scambiando un’infezione appena più seria di un’influenza, per una pandemia letale. A suo dire, questa è solo follia, perché se si guardano i numeri, si comprende l’esagerazione della situazione.

“Leggete! Non è pandemia! Durante la scorsa settimana la mortalità per l’influenza è stata i 217 al giorno! Per coronavirus 1!” Ha scritto sul suo profilo Facebook.

Sembrerebbe proprio che siano diverse le persone che abbiano lasciato Codogno negli ultimi giorni e siano sfuggite alla quarantena.

Tutti coloro, che invece si trovano in isolamento nel comune, sono in attesa degli esiti dei tamponi.

Alcune fonti attestano che a Codogno c’è il caos e che i temponi per il Coronavirus sarebbero terminati. Qualcuno si sarebbe anche recato fino a Reggio Emilia per sottoporsi ai dovuti esami.

I residenti di Codogno hanno dichiarato che tutti si muovono liberamente.

Notizia in aggiornamento.

FONTE: Fanpage.it