Coronavirus: tutti gli sbagli fatti e le verità omesse Andiamo a parlare di tutti gli sbagli commessi sull'emergenza Coronavirus

Oltre al complottismo spuntano gli errori del governo. Questa vicenda ha parecchi punti oscuri. La prima e la protesta del governo cinese, alla fine della scorsa primavera, per l’invio di campioni di virus letale a Wuhan, da parte di un laboratorio canadese collegato alla Oms.

La seconda incongruenza è la mappa, che questo virus ha preso, viene spiegato come un mix di virus letali, compreso Hiv, tutto questo può nascere spontaneamente? ho è una manovra pilotata? e poi i clamorosi errori. Esempio Walter Ricciardi dell’OMS ci schiarisce le idee a riguardo :”Grave errore, non metterein quarantena le persone arrivate in italia dalla cina”. Queste le primissime dichiarazioni rilasciate. Accusa:” Una scelta non scientifica, entro due settimane sapremo se saremo difronte a un’epidemia”.

Parole che ci lasciano d’avvero in pensiero le sue. L’ordinario di Igiene della Cattolica e membro della sanità, non fa mediazione e non nasconde la sua preoccupazione :” C’è il forte rischio che i focolai diventino un’epidemia”.

La causa di tutto ciò? L’errore amministrativo, che l’italia sta facendo, nella gestione “allarme contagio”. Vediamo nel dettaglio cosa ci spiega. ” In Italia ci sono alcuni focolai epidemici, bisogna lavorare, affinché non si trasformino in epidemia.

Nel mondo, c’è una serie di epidemie e occorre impedire che diventino un problema”. La domanda a lui rivolta è questa, come mai in Italia sono aumentati i casi? di chi è la colpo? :” E’ un caso da manuale, in cui una o più persone vengano contagiate, da chi arriva da un luogo di epidemia, e poi ci sono dei contagiati, secondari, con lo stesso tempo di incubazione.

Paghiamo il fatto, di non aver messo in quarantena, da subito gli sbarchi dalla Cina.