Coronavirus, ultime notizie sulla situazione: morti, contagi e reali pericoli Coronavirus: è tempo di fare chiarezza su cosa sta succedendo in Italia. Le ultime notizie aggiornate sui morti, i contagi e i reali pericoli del virus qui

Coronavirus, l’Italia sta vivendo nel caos e nella confusione più totale. Tante notizie inesatte e eccessivi allarmismi fanno preoccupare i cittadini in modo spropositato. Ma cosa dobbiamo davvero tenere in considerazione su quanto sta accadendo nel nostro paese? Il virus è davvero così letale?

Facciamo chiarezza: Ansa riporta che il nostro Paese conta 6 vittime accertate, 5 in Lombardia e una in Veneto, tutti pazienti già ricoverati in ospedale, accomunati da un’età avanzata e da patologie precedenti. Alcuni di loro erano pazienti oncologici e il Coronavirus, che può essere paragonato ad una brutta influenza, ha solo complicato un quadro clinico già compromesso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Croce Rossa Italiana (@crocerossaitaliana) in data: 22 Feb 2020 alle ore 9:23 PST

Attualmente, come riporta anche il Corriere, l’Italia è il terzo Paese al mondo per numero di contagi, dopo la Cina (oltre 77 mila), la Corea del Sud (763) contiamo 219 casi accertati (compresi coloro che erano malati e poi sono guariti e i decessi)

Sono state attivate delle procedure dalle autorità locali e competenti per contenere l’epidemia, oltre 50 mila persone sono in quarantena, alcune di loro a scopo preventivo nelle loro abitazioni. Le Regioni del Nord hanno chiuso scuole, università, biblioteche, e ogni luogo di aggregazione, questo per evitare che il contagio salga in modo esponenziale

Visualizza questo post su Instagram Condividiamo queste semplici informazioni. È importante. #coronavírus #covid19 #covid19italia Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale) in data: 24 Feb 2020 alle ore 12:06 PST

La preoccupazione della crescita dei contagi è dovuta al fatto che nelle strutture ospedaliere mancano posti letto e personale adeguato per poter dare assistenza a molte persone contemporaneamente. Il virus presenta un tasso di mortalità inferiore a quello di una banale influenza, e le persone più a rischio sono sempre gli anziani e pazienti immunodepressi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Croce Rossa Italiana (@crocerossaitaliana) in data: 21 Feb 2020 alle ore 12:31 PST

I trasporti sono momentaneamente rallentati: il traffico ferroviario è stato sospeso sulle linee fra Lodi e Piacenza, sulla Milano-Bologna e sulle linee dell’alta velocità. Diversi bus provenienti dall’Italia sono stati bloccati all’estero, in particolare un autobus della compagnia Flixbus proveniente da Milano è stato bloccato a Lione nel sud della Francia. Una situazione simile è stata riscontrata ieri in Austria

Si invitano i cittadini a fare attenzioni ad alcune truffe che si stanno verificando in queste ore: non è previsto nessun tampone domiciliare o visite per i cittadini fuori dalle strutture riconosciute. Si invita quindi a non aprire le proprie abitazioni a presunti medici o infermieri. Il servizio della Croce Rossa “Cri per le persone’ è attivo h24 ed il numero da chiamare, solo in caso di estrema emergenza, è 800.065510

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale) in data: 24 Feb 2020 alle ore 3:22 PST

In ultimo, la Regione Lombardia ha rigorosamente smentito la morte della donna di Crema, data questa mattina da alcune fonti ospedaliere degli Spedali civili di Brescia. Come si può leggere in una nota della Regione:

“in merito alla notizia diffusa dagli organi di stampa in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la Direzione Sanitaria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione, precisando che in tale struttura non si è verificato alcun decesso”.