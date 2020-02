Coronavirus, un caso sospetto in Umbria: uomo in isolamento Coronavirus, ci sarebbe un nuovo caso sospetto in Umbria; la Regione ha annunciato di aver messo un uomo in isolamento in una struttura ricettiva

Coronavirus, aumentano i contagi e casi sospetti. Adesso, però, le cose si complicano ulteriormente. La Regione Umbria ha appena fatto sapere di aver scoperto un caso sospetto e di aver avviato le procedure di quarantena. Si tratta di un uomo che si trova in isolamento in una piccola struttura ricettiva umbra. Durante la riunione dei vertici della task force che si è tenuta al centro di protezione civile di Foligno, è stato comunicato che nella regione umbra è stato scoperto un caso sospetto di Coronavirus. L’uomo che attualmente è in isolamento in una struttura ricettiva sarebbe entrato in contatto con una persona risultata positiva al Coronavirus in Lombardia. Quando ha iniziato ad avere i primi sintomi respiratori ha contattato le autorità sanitarie che hanno provveduto all’isolamento. La Regione Umbria ha detto che “Si tratta di un caso da subito monitorato dai servizi sanitari territoriali”. Secondo i vertici sanitari: “La persona presenta sintomi respiratori e avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che appare abbia contratto l’infezione da coronavirus in Lombardia”. La Regione Umbria aggiunge di aver attivato tutte le procedure per “ospedalizzare la persona con i sintomi e mettere in sicurezza tutti i contatti, al fine di annullare il rischio della collettività”. Non sono stati forniti informazioni sull’identità della persona sospetta al Coronavirus e nemmeno sulla struttura ricettiva che lo ospita in questo momento. Alla riunione erano presenti il prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, il direttore regionale alla Sanità, Claudio Dario e il presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Torneremo con aggiornamenti…