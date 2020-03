Coronavirus, un uomo gira completamente nudo per le vie di Roma Non è una cosa di tutti i giorni vedere le strade di Roma quasi deserte e non lo è neanche incontrare un uomo che sfoggia le sue nudità

La situazione con questo decreto per il contenimento del contagio sta decisamente sfuggendo di mano a molti italiani. Non solo c’è chi non ha la minima intenzione di rispettare le regole, ma sembra che molti stiano totalmente perdendo la testa. Lo dimostra un video che è stato girato per le strade di Roma.

Un uomo è stato ripreso mentre girava nudo. Passeggiava come se nulla fosse su un ponte del Tevere, con la massima tranquillità. Un automobilista allibito, ha ripreso la scena commentandola con stupore. Il fatto è successo circa una settimana fa. È una chiara testimonianza di come molti italiani stiano delirando. Il video è diventato subito virale, ed ha fatto il giro del web. Ieri sera è stato mandato in onda su Live non è la D’Urso, trasmissione condotta da Barbara D’Urso, suscitando lo scandalo di molti.

Certo, non è una cosa di tutti i giorni vedere le strade di Roma quasi deserte. E non lo è neanche incontrare un uomo che “sfoggia” le sue nudità così tranquillamente e, soprattutto, non è normale il menefreghismo dei tanti sul rispetto delle regole.

Non sappiamo se l’uomo sia stato denunciato o sia diventato semplicemente un “fenomeno da baraccone”. Di sicuro, questa vicenda, ha fatto indignare molti in un momento così drammatico. Si suppone, per tanto, che questo comportamento, così sconsiderato, sia una forma di protesta contro le misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Ma è tutto ancora un grande mistero. Perché comportarsi in questo modo? È un modo per sdrammatizzare?. La situazione non è già abbastanza surreale così com’è? Le domande sono ancora tante e, gli episodi insensati, raddoppiano col passare dei giorni. A quanto pare, la quarantena non è solo molto difficile da osservare per la gran parte degli italiani ma tira fuori anche il peggio di noi.