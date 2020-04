Coronavirus, una signora si reca al mercato per ben undici volte in un solo giorno La signora viene fermata e ammonita verbalmente più volte, alla fine prende una multa di 280 euro

I decreti del governo riguardanti le limitazioni per gli spostamenti dei cittadini sono chiari. Nessuno può uscire senza una valida motivazione e può fare la spesa solo un membro del nucleo familiare una volta sola al giorno. Niente di più chiaro, no? Eppure sembra ci sia ancora qualche persona che non ne vuole sapere di rispettare le regole, oppure non le ha ancora capite appieno.

È il caso di una donna di Grado. La signora era già stata rimproverata più volte per le frequenti visite al supermercato. Dopo ben 11 spostamenti la polizia locale ha optato per la sanzione. Certo è impossibile credere che fosse la necessità a spingere la donna a tornare così tante volte in un giorno solo al punto vendita e sicuramente gli agenti delle forze dell’ordine sono stati anche fin troppo comprensivi. La sanzione è avvenuta tramite contravvenzione di ben €280 se pagata entro 30 giorni, termine dopo il quale l’ammontare arriverà a €400.

A raccontare la vicenda è il quotidiano Il Piccolo. Nel giornale si legge che la donna era stata notata dai vigili durante la giornata. La signora è stata vista in strada più volte, intenta a recarsi a fare piccoli acquisti. I vigili dopo averla intercettata un paio di volte l’hanno ammonita bonariamente. All’undicesima volta che la signora continuava nel suo passeggio, hanno scelto la sanzione.

Fino al 13 di aprile e forse anche oltre, non ci saranno cambiamenti che riguardo la nostra condizione. Le misure di restrizione resteranno le stesse. Tutti noi siamo concentrati sulla curva dei contagi, sperando in una diminuzione miracolosa. Oltre 15.000 sono i morti.

Pare che il picco di contagio sia stato raggiunto, ora non resta che aspettare la discesa. Solo quando questo avverrà, si potrà valutare l’inizio della fase 2 in cui l’obiettivo è cercare di convivere con il virus. Intanto la situazione è diventata tragica anche al di fuori del nostro paese. Negli Stati Uniti d’America il numero di contagiati da Coronavirus è oltre i 300 mila. Continua il dibattito sui danni economici che l’Unione Europea sta subendo durante questa emergenza.