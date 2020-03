Coronavirus, uomo si reca al supermercato per corteggiare la cassiera Uomo va al supermercato di un'altra città per fare delle avances alla cassiera. Denunciato.

In questa emergenza di Coronavirus, che si è sviluppata in Italia negli ultimi giorni, ci sono delle vicende del tutto incredibili. Una è venuta fuori nelle ultime ore: un uomo di trentatre anni, è partito da Parma per andare nella provincia di Reggio Emilia, solo per corteggiare la cassiera di un supermercato.

Un evento scioccante, che al ragazzo è costato una denuncia, poiché la giovane, vista la situazione e le restrizioni richieste, ha subito allertato le forze dell’ordine dell’accaduto.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il giovane è partito con la sua auto da Parma, violando il nuovo Decreto emanato dal Governo di restare a casa, per andare nella provincia di Reggio Emilia, a San Polo d’Enza, per fare delle avances alla ragazza.

Il suo scopo, infatti, non era quello di comprare i beni di prima necessità, ma solo di poter corteggiare la cassiera, che era a lavoro.

L’uomo ha aspettato il suo arrivo al parcheggio, ma quando la ragazza è arrivata e lo ha visto, ha chiamato subito il centododici ed ha avvisato subito le forze dell’ordine dell’accaduto.

Il gesto irresponsabile di questo ragazzo, gli è costato una denuncia, poiché ha violato le restrizioni emanate dal Governo, di non spostarsi da un comune all’altro, per evitare i contagi e la diffusione del virus.

L’emergenza Coronavirus ha ormai messo in allarme tutta la popolazione italiana, che è preoccupata per come si sta diffondendo rapidamente.

In questo periodo è richiesto a tutti di rispettare tutte le regole richieste dal Governo, per evitare l’aggravarsi della situazione.

Durante la conferenza stampa di ieri della Protezione Civile, presieduta dal capo del dipartimento, Angelo Borrelli sono stati diffusi gli ultimi dati aggiornati:

952 guariti, per un totale di 7024.

3957 nuovi positivi per un totale di 46638

651 morti, per un totale di 5476.

I dati verranno aggiornati alle 18:00 di oggi, 23 marzo.

Fonte: Reggio Sera