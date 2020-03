Coronavirus Usa, morto bimbo di pochi mesi Coronavirus Usa, morto bimbo di pochi mesi. E' la vittima più giovane al mondo.

I casi di contagio da Coronavirus sono arrivati a numeri molto elevati ed insieme a loro, ci sono stati anche tantissimi decessi. Nelle ultime ore, è emersa una nuova triste notizia, resa pubblica proprio dal Dipartimento della Sanità, è morto un bimbo a Chicago, che non aveva nemmeno un anno.

L’emergenza Covid 19 sta spaventando tutta la popolazione e tutti sono allarmati per come si sta diffondendo rapidamente. Negli ospedali, i medici e gli infermieri, stanno facendo il possibile per cercare di guarire le persone che ne sono affette.

Nel comunicato stampa, hanno scritto: “Il Dipartimento di Sanità pubblica dell’Illinois ha confermato oggi la morte di un bambino di età inferire ad un anno a Chicago, risultato positivo al Coronavirus.”

Questo per il momento, sembra essere il primo caso al mondo di un bimbo di questa giovane età. Hanno continuato il comunicato stampa, dicendo:

“Dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione di questo virus mortale. Se non per proteggerci, almeno per proteggere coloro che ci circondano.”

Mentre, il direttore del Dipartimento della sanità pubblica, Ngozi Ezike, ha dichiarato: “Non avevamo mai registrato la morte di un bambino così piccolo in relazione al Coronavirus. E’ in corso un’indagine completa per determinare la causa del decesso.”

I contagi ed i morti registrati a causa di questo virus, sono sempre più in crescita. Per questo, per evitare la diffusione è fondamentale prestare attenzione ad alcune semplice regole. Come per esempio:

Lavarsi spesso le mani, non frequentare luoghi troppo affollati, stare ad un metro di distanza gli uni dagli altri e soprattutto non andare negli ospedali o negli studi medici in caso di sintomi, ma chiamare il proprio medico di base o il numero adibito per l’emergenza.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda e sulle indagini del Dipartimento.

Fonte: Tg com 24