Coronavirus, Viviane Albuquerque, giovane mamma, ha perso la vita Giovane mamma si è spenta a 33 anni, il giorno dopo aver dato alla luce il suo bambino, a causa del COVID. Ecco cosa le è accaduto..

Una vera e propria tragedia è quella che è accaduta ad una giovane mamma, in Brasile nei giorni scorsi. Una giovane mamma di trenta tre anni, chiamata Viviane Albuquerque, ha perso la vita il giorno dopo aver dato alla luce il suo bambino. Era risultata positiva al test per il Covid, ma nonostante i tentativi dei medici, la sua situazione è peggiorata drasticamente. Fino al decesso.

Tutta la sua famiglia è sconvolta da questa grande terribile perdita, poiché ancora oggi non riescono a capire come abbia contratto il virus.

In base alle informazioni che sono state rese note, la giovane donna, incinta alla trentaduesima settimana, ha iniziato a mostrare i primi sintomi alla fine dello scorso mese. Aveva tosse e febbre.

Poi il ventotto marzo, la sua situazione è peggiorata drasticamente, poiché ha iniziato a mostrare delle difficoltà respiratorie. Per questo è stata ricoverata d’urgenza al reparto di terapia intensiva, all’ospedale Unimed, nella città di Recife. Era risultata positiva al test.

I medici hanno provato a curarla con la clorochina e sembravano esserci i primi miglioramenti. Alcuni giorni dopo, il quattro aprile, però, la sua situazione è peggiorata drasticamente.

I dottori l’hanno intubata e portata in sala operatoria d’urgenza. L’hanno sottoposta al cesareo, per provare a salvare il bambino. La sue condizioni però, non è mai migliorata, fino al giorno seguente, quando il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Viviane lascia due gemelle di cinque anni ed il neonato nato, poco prima della sua morte. Il piccolo ha avuto un arresto cardiaco ed ora anche lui è ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il padre dice che le sue condizioni sono gravi, ma stabili.

Tutta la famiglia è distrutta per questa grande perdita, soprattutto le due bambine, che non hanno potuto salutare la loro mamma, prima che andasse via da questo mondo per sempre.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

