Coronavirus, Walter Ricciardi dell’Oms spiega dove l’Italia ha sbagliato Coronavirus, Walter Ricciardi dell’Organizzazione mondiale della sanità spiega l'errore dell'Italia: “In 2 settimane sapremo se sarà un’epidemia”

Adesso che il Coronavirus ha raggiunto il nostro paese, le autorità cercano di correre ai ripari. Il governo è stato accusato di aver chiuso i voli con la Cina. Una decisione che, adesso come adesso, sembra essere davvero la peggiore. A dirlo è Walter Ricciardi dell’Oms che spiega dove l’Italia ha sbagliato e perché chiudere i voli con la Cina può aver peggiorato la situazione e creato l’effetto contrario.

Si torna a parlare del Coronavirus e della posizione del governo. Paradossalmente, sembra che la decisione di chiudere i voli con la Cina non solo non ha portato benefici ma ha anche creato un danno al nostro paese. A dirlo è stato Walter Ricciardi membro del consiglio esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità e ordinario di Igiene alla Cattolica in un’intervista a La Stampa.

“Paghiamo il fatto di non aver messo in quarantena da subito gli sbarcati dalla Cina. Abbiamo chiuso i voli, una decisione che non ha base scientifica, e questo non ci ha permesso di tracciare gli arrivi, perché a quel punto si è potuto fare scalo e arrivare da altre località”.

Infatti, se le autorità sanitarie avrebbero permesso alle persone provenienti dalla Cina di tornare in Italia, mettendoli in quarantena subito dopo lo sbarco, forse la situazione adesso sarebbe meglio di questa che viviamo adesso.

“È stato un grave errore non mettere in quarantena le persone arrivate in Italia dalla Cina ed esiste il forte rischio che i focolai diventino una epidemia. E questo si saprà entro due settimane”.

Walter Ricciardi, membro del consiglio esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di dire la sua sul Coronavirus Covid-19 in Italia.

Ha anche spiegato il motivo della diffusione così veloce del virus nel nostro paese definendolo un “caso da manuale” e, attualmente, “rischiamo numeri importanti”.

“Il trend è chiaro ma in Cina c’è stato un mese di sottovalutazione mentre da noi, pur con qualche svista, stiamo reagendo”.

Walter Ricciardi ha voluto sottolineare però che la mortalità per il coronavirus, in generale è medio-bassa per cui ci dobbiamo aspettare a un aumento dei casi ma non dei decessi. Un’altra cosa strana è che, in Italia, non ci sono contagi tra i bambini anche se non è detto che questo non accada.