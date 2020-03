Coronavirus, Zhang Guangfen, una donna di 103 anni, guarisce in una settimana Zhang Guangfen, una donna di 103 anni, guarisce in 1 settimana da Coronavirus anche se le sue condizioni non erano buone; ecco come ha sconfitto la malattia

Lo sentiamo continuamente, a ripetizione: Coronavirus può essere letale per le persone anziane e con patologie. Ma il caso Zhang Guangfen, una donna cinese di 103 anni, ha sbalordito il mondo intero. L’anziana signora è stata contagiata dal virus ed è guarita dopo una settimana in ospedale. Ecco la sua incredibile storia. Zhang Guangfen, 103 anni, era stata ricoverata l’11 marzo nell’ospedale Liyuan nella città di Wuhan, epicentro della pandemia. Quando i suoi familiari hanno saputo che la donna era una vittima del virus che ha causato la morte di così tanti anziani nel mondo, si sono preparati al peggio. La sua famiglia era sicura che non ci sarebbe stato molto da fare per lei; in realtà, hanno anche pregato Dio di risparmiarle ogni sofferenza. Ma in meno di una settimana, la donna con una salute di ferro ha miracolosamente sconfitto il virus mortale, diventando così la paziente più anziana a resistere al coronavirus. Il suo medico di base, Zeng Yulan, aveva detto che la donna soffriva di una bronchite cronica, una condizione sufficiente, data la sua età, per aspettarsi il peggio. Inoltre, al momento del ricovero, soffriva di un versamento pleurico – fluido in eccesso nella membrana che copre i polmoni – e le sue condizioni erano critiche, al punto che era a malapena in grado di comunicare con il personale medico attraverso i gesti, secondo i rapporti del media locali. Nonostante ciò, la donna è guarita e ha potuto lasciare l’ospedale martedì 17 marzo, dopo soli 6 giorni. Il segreto della guarigione di Zhang Guangfen è stato senza dubbio il suo desiderio di vivere, ma anche il trattamento ineguagliabile e altruista delle infermiere e dei medici che si sono presi cura di lei. Medici e infermiere si sono presi cura della centenaria paziente 24 ore al giorno, alimentandola a intervalli regolari con un cucchiaio, cambiandole i pannoloni e amministrando la terapia prescritta, secondo quanto raccontato dal capo infermiere Liao Zhenhui. “La nonnina adorava quando le infermiere le facevano i complimenti. Sorrideva e annuiva ogni volta che le dicevano che era carina”, ha aggiunto Liao Zhenhui. Dopo soli 6 giorni di trattamento, la nonna è risultata negativa per al COVID-19 e ha lasciato l’ospedale. Il video che vi abbiamo fatto vedere rivela il momento emozionante in cui la donna viene scortata fuori dall’ospedale da un gruppo di operatori sanitari. La Cina ha incoraggiato i suoi cittadini a tornare piano piano alla normalità dopo che il paese ha visto un costante declino dei nuovi casi. Il paese asiatico è quasi pronto a dichiarare la vittoria sulla crisi sanitaria. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI