Il figlio di 24 anni ha trovato i corpi dei genitori in camera da letto, ormai privi di vita. Luigi Buccino e Vita Di Bono, questi i nomi delle due vittime, hanno perso la vita per cause ancora da accertare. Anche se l’ipotesi più accreditata è quella di un omicidio-suicidio. Sui corpi dei due coniugi, infatti, sono state trovate delle ferite da arma da taglio. Sotto choc il figlio ha chiamato i soccorsi.

Domenica 5 novembre un ragazzo di 24 anni è entrato a casa dei genitori, che abitavano in un appartamento a Corbetta, in provincia di Milano. Intorno alle ore 15.10 ha chiamato i Carabinieri: quando gli agenti della compagnia di Abbiategrasso sono arrivati, i due coniugi erano già senza vita.

Il ragazzo di 24 anni ha raccontato di essere entrato in casa, scoprendo subito i corpi senza vita della madre e del padre. Sul posto, una casa che si trova in via Piave a Corbetta, sono subito arrivati i sanitari del 118, medici e paramedici. Ma per l’uomo di 54 anni e la donna di 47 anni non c’era più niente da fare.

Luigi Buccino aveva da poco compiuto 54 anni. Viveva con la moglie Vita Di Bono, di 47 anni, in questa casa di Corbetta. I Carabinieri e i medici hanno trovato ferite da arma da taglio su entrambi i corpi.

Secondo una prima ipotesi pare che si sia trattato di un omicidio-suicidio. La donna, una casalinga di 47 anni, aveva problemi psichiatrici. Alcuni parenti hanno raccontato che aveva già tentato di togliersi la vita in passato.

Corpi dei genitori in camera da letto: il figlio da qualche tempo viveva con loro

Secondo quanto raccontato agli agenti, il figlio di 24 anni era temporaneamente tornato a vivere con i genitori, perché erano in corso dei lavori di ristrutturazione nella sua abitazione.

Secondo i Carabinieri, la donna avrebbe colpito il marito mentre dormiva, usando un coltello da cucina, rinvenuto vicino al corpo della casalinga, che in seguito ha rivolto l’arma verso se stessa.