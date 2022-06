Corrado Levorin è morto per il troppo amore che provava per il volo. Il pilota è deceduto mentre portava sul suo elicottero alcuni imprenditori. Erano partiti dalla Toscana, ma ben presto il velivolo ha fatto perdere le tracce di sé. Le speranze di ritrovare gli occupanti vivi sono durate pochissimo. Cosa è successo quel maledetto giorno? Le parole della fidanzata del pilota.

Ciao amore mio, questa foto è stata scattata quando mi hai portato a volare la prima volta. Hai da subito messo in chiaro il tuo amore per l’elicottero e alla fine questa passione ti ha portato via da me.