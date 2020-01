Cosa e quando sono i Giorni della Merla 2020 Cosa e quando sono i Giorni della Merla 2020, giorni nei quali si dice che faccia più freddo, quindi copritevi bene

Cosa sono i Giorni della Merla? E quando sono i Giorni della Merla 2020? Si dice che siano le giornate più fredde di tutto l’anno, ma cosa c’entrano gli uccelli dalle piume nere con la stagione invernale e con le temperature più rigide che si possono sperimentare?

Innanzitutto, niente panico: i giorni della merla sono solo tre. Una tradizione popolare chiama con questo termine i tre giorni considerati i più freddi di tutto l’anno. Dovrebbero essere quelli del 29, 30, 31 gennaio di ogni anno. La leggenda dice che proprio negli ultimi giorni di gennaio solitamente le temperature si abbassano così tanto da essere le più gelide dell’inverno.

Talmente gelide che persino la merla, come tramanda la leggenda popolare, che un tempo aveva il corpo ricoperto da piume bianche era andata a rifugiarsi sopra un camino per potersi riscaldare un po’. E da allora è diventata grigio-nerastra proprio per la polvere, la cenere, la fuliggine.

La leggenda continua dicendoci che, se la regola dei tre giorni della merla più fredda viene rispettata e davvero il 29-30-31 gennaio le temperature sono da brividi, allora ci aspetta una primavera calda e soleggiata. Se, invece, le temperature negli ultimi tre giorni di gennaio sono più miti, allora la primavera potrebbe arrivare con un po’ di ritardo.

Da allora la tradizione dice che negli ultimi giorni del mese di gennaio le temperature siano le più fredde, anche se non sempre è così. E di sicuro non è una “regola non scritta” che vale ovunque in Italia, perché dipende dalla zona climatica, dalle condizioni meteo e da altri fattori che possono influenzare moltissimo temperature e clima. Ma rimane una bella leggenda.

Per quello che ne sappiamo, per il 2020, però, si preannunciano secondo gli esperti meteo dei giorni davvero molto freddi. Quindi la leggenda sarebbe proprio confermata quest’anno. La primavera arriverà dunque in perfetto orario?