Cosa non torna sulla scomparsa di Kimberly Bonvissuto: la 20enne che da lunedì 20 novembre non dà notizie ai suoi genitori

Sono ancora tante le domande a cui le forze dell’ordine stanno cercando una risposta sulla misteriosa scomparsa di Kimberly Bonvissuto. La ragazza di 20 anni, che non dà notizie di sé dal pomeriggio di lunedì 20 novembre, quando è uscita dalla sua abitazione.

I familiari si dicono molto preoccupati, primo perché non era mai accaduto e soprattutto perché la scomparsa di Giulia Cecchettin, avvenuta solo pochi giorni prima, ha portato ad un triste epilogo.

Kimberly è uscita dalla sua abitazione in via Cellini, a Bosto Arsizio, nel pomeriggio di lunedì 20 novembre. Alla madre aveva detto che doveva rimanere a cena con la cugina, sua coetanea.

Quest’ultima in realtà, doveva solo reggerle il gioco, perché da ciò che è emerso la ragazza doveva vedersi con un ragazzo. Al momento nessuno sa l’identità di questa persona.

Proprio per questo motivo gli inquirenti in queste ore stanno brancolando al buio. I cani molecolari, per ora non hanno fiutato nulla di importante. Inoltre, nemmeno l’elicottero che ha sorvolato la zona, ha dato buone notizie.

Di conseguenza, l’unica pista che le forze dell’ordine è proprio quella di controllare il suo telefono. Tuttavia, quest’ultimo risulta essere spento da quando la giovane è uscita dalla sua abitazione.

Cosa non torna dalla scomparsa di Kimberly Bonvissuto

Kimberly avendo detto alla madre che doveva vedersi con la cugina, ha portato con sé il caricatore. Però, la cosa che non torna è proprio il motivo di questa decisione, se poi ha scelto di spegnere il dispositivo.

Inoltre, da casa dei suoi effetti personali non mancherebbe nulla. Ha lasciato il pigiama, lo spazzolino ed anche tutti i suoi vestiti.

La cugina che avrebbe dovuto coprirla con i genitori, non ha saputo dare l’identità a questo ragazzo. Scoprirla potrebbe essere molto importante, poiché Kimberly potrebbe anche stare a casa da questa persona e quindi, i genitori potrebbero finalmente tirare un sospiro di sollievo.