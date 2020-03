Cosa significa sognare di avere il coronavirus Cosa significa sognare di avere il coronavirus? Non è una cosa così negativa come si potrebbe pensare. Gli psicologi rispondono

È inevitabile avere incubi in queste settimane in cui il mondo intero vive in attesa che passi la pandemia del coronavirus. Pertanto, sognare di avere il coronavirus è diventato uno dei sogni più frequenti. Più che un sogno, è un incubo ma la verità è che non ha bisogno di essere un sogno premonitore, dato che potrebbe diventare realtà. Ma cosa significa sognare il coronavirus?

Perché sogni il coronavirus

C’è una ragione molto chiara per cui sogni di avere il coronavirus e cioè ne parla tutto il mondo. Nessuno sfugge a queste informazioni eccessive in televisione, radio o sui social media. Il coronavirus è diventato l’unico protagonista della nostra vita e anche dei nostri sogni. Come spesso accade, le preoccupazioni che ti perseguitano durante il giorno si trasformano in sogni o incubi di notte.

Sognare di avere il coronavirus è un incubo che può anche avverarsi. Ma prima che questo virus arrivasse a rovesciare tutta la nostra vita, sognavamo già epidemie e malattie ed erano anche incubi. Gli incubi legati alla salute, come le paure universali: la paura di cadere malato, della morte o di perdere i nostri cari.

È molto probabile fare questo sogno in cui si ha il coronavirus, perché durante il giorno ci viene suggerito da ogni fonte. E la paura di ammalarsi è tanto logica quanto reale. Ma questo non significa che devi trattare il sogno nello stesso modo in cui tratti il ​​resto dei tuoi incubi, anzi, lo devi usare per affrontare le tue paure e anche per fare in modo che questa paura perda intensità.

Ci sono molti esperti dei sogni che assicurano che facciamo incubi per esprimere e incanalare le nostre emozioni più negative e quindi essere in grado di ridurre l’impatto che potrebbero avere sulla nostra vita reale. Quindi non prendere questo incubo con il Covid-19 come una disgrazia o un disastro che non ti ha lasciato riposare tutta la notte.

Prendilo come un test da sogno: cosa faresti se ti ammalassi? Come lo affronteresti? E, soprattutto, cosa puoi fare per prevenire la diffusione del coronavirus? Poiché questo incubo può diventare realtà, non lo neghiamo, ma è anche vero che ne uscirai molto più forte.

E tu hai sognato il coronavirus in questi giorni? ” .