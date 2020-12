Cosa succederà dopo il 7 gennaio? Giuseppe Conte fa chiarezza

Fino al 6 gennaio saremo tutto in zona rossa, ma cosa accadrà dal 7 gennaio in poi? Giuseppe Conte fa chiarezza su tutto

L’Italia da domani rimarrà in zona rossa fino al 6 gennaio, unica eccezione il 4 gennaio in cui si tornerà, per un giorno, in zona arancione. Ma cosa succederà il 7 gennaio? A far chiarezza è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che spiega cosa accadrà.

Durante la consueta conferenza di fine anno il primo Ministro ha spiegato che si tornerà alla suddivisione in zona. Le regioni verrano ricategorizzate in giallo, arancione e rosso a seconda della situazione.

Ancora, non è chiaro quali regioni rimarranno in zona rossa. A far paura sono sempre il Veneto e la Puglia, ma sarà decisivo capire cosa succederà la prima settimana di Gennaio.

“Continueremo col sistema per fasce. Se queste fasce ci daranno l’effetto di tenuta del sistema le manterremo. Se rischiano di compromettere il risultato positivo dovremmo operare dei ritocchi, ma il sistema resterà questo

Un lockdown di nuovo generalizzato? Il Presidente del Consiglio specifica che: “molti esperti che pontificavano anche in tv e volevano un lockdown generalizzato”.

A far paura è soprattutto il rischio della famosa terza ondata che sembra concretizzarsi sempre di più. Si parla anche di tenere le misure restrittive per tutto il 2021.