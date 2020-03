COVID-19, Vaccino negli USA: verrà testato su 45 volontari COVID-19, sembrerebbe essere pronto un vaccino negli USA: prossimamente verrà testato su 45 volontari, tutti tra i 18 e i 45 anni, completamente sani

COVID-19, la prima speranza per combattere il temuto virus ormai dilagato in tutto il mondo arriva dagli USA: nei prossimi giorni verrà testato su 45 volontari, tutti di età compresa tra i 18 e i 45, e senza patologie pregresse un vaccino anti COVID-19

Un funzionario dei National Istitutes of Healt (Nih) ha spiegato che i test si svolgeranno esclusivamente su persone volontarie, il Nih è uno dei finanziatori dello studio che si sta svolgendo a Seattle presso il Kaieser Permanente Washington Health Research Istitute

L’azienda ha diramato un comunicato che specifica che il nome del vaccino è mina-1273, e il primo obiettivo è quello di verificare che la formula studiata in laboratorio non presenti effetti collaterali importanti nell’uomo, da qua puoi si amplieranno i test

Per avere un vaccino che sia validato ci vorranno dai 12 ai 18 mesi, ma se i primi test andassero bene il vaccino sarebbe stato sviluppato in tempi record, a meno di 3-4 mesi dalla diffusione del virus che sta colpendo il mondo intero

Lisa Jackson, responsabile dello studio sopra descritto ha spiegato che: “Siamo un team dedicato allo studio del coronavirus. Tutti vogliono fare ciò che possono in questa emergenza”, ha aggiunto.

Sembrerebbe inoltre che l’approvazione dei 45 volontari si sia basata sul fatto che non vi sia assolutamente possibilità che vengano infettati dal virus in quanto la formula studiata non contiene il virus. La ricerca di tutto il mondo comunque sembra unita per trovare una formula che possa mettere in salvo tutti il prima possibile