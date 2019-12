Cremona, il papà della piccola Gloria ha confessato CREMONA: omicidio della piccola Gloria. Suo padre ha confessato: voleva vendicarsi...

La vicenda risale allo scorso giugno, quando una bambina di soli 2 anni di nome Gloria, è stata uccisa. Tutte le accuse si sono subito rivolte verso suo padre, un uomo ivoriano di circa 37 anni, di nome Kouao Jacob Danho. Dopo l’interrogatorio, l’uomo aveva dichiarato di essere stato rapinato e picchiato.

Gli inquirenti però, non si sono mai convinti della sua versione e alla fine, dopo mesi di dolore, il 37enne ha confessato e i sospetti delle forze dell’ordine, sono stati confermati.

La sua compagna e madre di sua figlia, lo aveva lasciato perché lo riteneva un uomo troppo violento, ma lui non riusciva a farsene una ragione e più volte l’aveva scongiurata di perdonarlo. Poiché questo non è mai accaduto, il 37enne ha deciso di vendicarsi della donna, sulla loro bambina.

Il giorno in cui la piccola Gloria è morta, si trovava con il suo papà. L’uomo l’aveva presa per qualche ora, per poi riportarla dalla sua mamma. Dopo la separazione, inizialmente, Jacob poteva vedere sua figlia soltanto sotto la visione degli assistenti sociali, ma gli era stato concesso di vedere la piccola da solo.

La madre della bambina lo aveva lasciato dopo un’aggressione, aveva riportato una lesione al timpano. Aveva iniziato a vivere nel terrore, così aveva deciso di lasciarlo, ma nessuno ha pensato che avrebbe potuto vendicarsi su sua figlia, visto che nei suoi confronti era un padre eccezionale.

Quel giorno però, qualcosa è cambiato e prima di riportarlo da sua madre, l’uomo le ha tolto la vita ed ha tentato di suicidarsi. Sono stati trovati coperti di sangue, all’interno dell’appartamento del trentasettenne.

Per mesi l’uomo ha continuato a ripetere di essere stato aggredito e rapinato, ma alla fine non ce l’ha fatta più a tenere quel macigno troppo grande ed ha confessato di aver ucciso la sua bambina.

Notizia in aggiornamento.